Nenne die 30 Länder mit dem höchsten Alkoholkonsum – oder nimm ein Bad in rotem Trojka

In München läuft wie jedes Jahr im September wieder einmal das Oktoberfest. Wichtiger Bestandteil des Festes ist natürlich der Alkoholkonsum, genauer gesagt der Bierkonsum. Deshalb gibt es heute ein Quizzticle zum weltweiten Alkoholkonsum.

Liebe Quizzticle-Klasse

Alkohol macht d'Bire hohl. So sagt man zumindest und wahrscheinlich ist auch was Wahres dran. Deshalb hoffen wir, dass ihr heute oder vielleicht eher gestern Abend nicht zu viel der durchsichtigen und relativ flüchtigen Chemikalie Ethanol zu euch genommen habt. Denn heute dürft ihr die 30 Länder erraten, die weltweit am meisten Alkohol konsumieren.

Also viel Spass beim Rötlen!

Und so geht's:

Nenne die 30 gesuchten Länder.

Als Hilfe bekommst du das (oder die) beliebteste alkoholische Getränk des jeweiligen Landes sowie die jeweilige Weltregion nach UN-Einteilung.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Der Notenschlüssel 28–30 Punkte: 6,0 – Huber wäre stolz!

25–27 Punkte: 5,5

22–24 Punkte: 5,0

19–21 Punkte: 4,5

16–18 Punkte: 4,0

Unter 16 Punkten: Nachsitzen!