Zum Start der Königsklasse: Kennst du alle Champions-League-Teilnehmer seit 2017? Er gewann die Champions League mit drei verschiedenen Klubs und alle sind gesucht: Der Niederländer Clarence Seedorf. Bild: imago

Heute Dienstag geht die Champions League wieder los. Die besten Vereine Europas spielen um die begehrteste Trophäe im Klubfussball. Kennst du alle Klubs, die in den letzten Jahren an dem Wettbewerb teilgenommen haben? Beweise dein Wissen in unserem Quiz.

Niklas Helbling Folgen

Am Dienstagabend finden die ersten acht Spiele der neuen Champions-League-Saison statt. Ein Schweizer Team ist in dieser Saison leider nicht dabei, doch haben es in den fünf Saisons davor zwei Klubs aus der Super League geschafft, an der Königsklasse teilzunehmen. Damit ist die Schweiz eines von 25 Ländern, das seit der Saison 2017/18 mindestens einen Champions-League-Teilnehmer gestellt hat.

Die meisten unterschiedlichen Teilnehmer hat Deutschland mit neun Klubs aufzuweisen. In England waren es hingegen nur fünf Klubs, welche sich die jeweils vier Plätze in den letzten sechs Jahren untereinander aufgeteilt haben. Kennst du sie alle? Das darfst du gleich beweisen, aber zuerst solltest du die Regeln lesen. Besonders der zweite Punkt könnte hilfreich sein.

So funktioniert es:

Nenne die Klubs, die seit 2017/18 an der Champions League teilgenommen haben.

Bei Städten, die mehrere Teilnehmer beheimaten, reicht der Name der Stadt nicht aus, ansonsten schon. Beispiel: Bei den Berliner Klubs würde es nicht reichen, einfach Berlin einzugeben. Man müsste Hertha oder Union schreiben. Bei Städten mit nur einem Teilnehmer reicht auch der Stadtname allein. Als Hinweise dienen dir die jeweilige Saison, in welcher der Klub letztmals an der Champions League teilgenommen hat, und das Land.

Du musst die Antworten nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Ist eine Antwort richtig, wird sie vom Tool automatisch als solche erkannt, du musst nicht «Enter» drücken.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht es!