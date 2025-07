Das Feld in der Nähe von Boulogne-sur-Mer. Bild: www.imago-images.de

Schlüpfst du in unserem Quiz zur Tour de France ins Maillot Jaune?

Im richtigen Leben ist der Fall klar: Der Sieg an der Tour de France führt in diesem Jahr über Titelverteidiger Tadej Pogacar. Aber im virtuellen Leben kannst auch du die Frankreich-Rundfahrt gewinnen – in unserem Quiz.

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Quiz»

Alpe d'Huez, Mont Ventoux und Col du Galibier. Eddy Merckx, Miguel Indurain und Chris Froome. Festina, FDJ und Jumbo-Visma. Wer seit Jahr und Tag die Tour de France verfolgt, dem sind all diese Namen natürlich ein Begriff.

Nur: Manchmal gerät das Wissen und Halbwissen in unseren Köpfen ein wenig durcheinander. Fügst du es richtig zusammen und weisst alle Antworten auf unsere zehn, teils kniffligen Fragen?

Allez!

10 Fragen Schlüpfst du in unserem Tour-de-France-Quiz ins Maillot Jaune? Es ist ziemlich schwierig. Aber es ist schliesslich auch kein Klacks, das schwierigste Radrennen der Welt zu gewinnen.

Na, wie warst du?

Wie viele von euch haben das Zeug zum Tour-Sieger?

So war es 2024

Gesamtwertung der 111. Tour de France

1. Tadej Pogacar (SLO) 83:38:56.

2. Jonas Vingegaard (DEN) 6:17 zurück.

3. Remco Evenepoel (BEL) 9:18.

Vingegaard, Pogacar, Evenepoel (von links). Bild: keystone

4. João Almeida (POR) 19:03.

5. Mikel Landa (ESP) 20:06.

6. Adam Yates (GBR) 24:07.

7. Carlos Rodriguez (ESP) 25:04.

8. Matteo Jorgenson (USA) 26:34.

9. Derek Gee (CAN) 27:21.

10. Santiago Buitrago (COL) 29:03.

Die meisten Gesamtsiege

5 Gesamtsiege

Jacques Anquetil (FRA/1957, 1961–64).

Eddy Merckx (BEL/1969–72, 1974).

Bernard Hinault (FRA/1978, 1979, 1981, 1982, 1985).

Miguel Indurain (ESP/1991–95).

Miguel Indurain mit seinen Schätzen. Bild: EPA EFE

4 Gesamtsiege

Chris Froome (GBR/2013, 2015–17).



3 Gesamtsiege

Tadej Pogacar (SLO/2020, 2021, 2024).

Philippe Thys (BEL/1913, 1914, 1920).

Louison Bobet (FRA/1953–55).

Greg LeMond (USA/1986, 1989, 1990).

Anmerkung: Dem Amerikaner Lance Armstrong wurden seine sieben Gesamtsiege wegen Doping aberkannt.