Die Golden State Warriors rund um Stephen Curry gewannen in diesem Jahr den Titel in der NBA. Bild: www.imago-images.de

Was weisst du noch über das Sportjahr 2022?

Das Jahr 2022 geht zu Ende und damit endet auch ein ereignisreiches Sportjahr. Zahlreiche grosse Sport-Events sorgten für Highlights in diesem Jahr, kannst du dich noch an alle erinnern? Finde es in diesem Quiz heraus.

Moritz Meister Folge mir