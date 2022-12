Das Sportjahr 2022 in 48 schönen und atemberaubenden Bildern

Das Jahr 2022 hatte sportlich extrem viel zu bieten. Wir blicken noch einmal zurück und schauen auf die schönsten, atemberaubendsten und wichtigsten Bilder des Sportjahrs.

Niklas Helbling Folge mir

Januar

Bild: www.imago-images.de

Er dominierte den letztjährigen Langlauf-Weltcup. Vor toller Kulisse in der Lenzerheide läuft Johannes Klaebo auch bei der Tour de Ski allen davon und gewinnt vier der sechs Etappen.

Bild: www.imago-images.de

Wie jedes Jahr ist der Final der Darts-WM eines der ersten Highlights des Sportjahrs. Am 3. Januar wird der 51-jährige Paradiesvogel Peter Wright aus Schottland zum zweiten Mal Weltmeister.

Bild: www.imago-images.de

Zum zweiten Mal gewinnt Ryoyu Kobayashi im Januar die Vierschanzentournee. In Garmisch-Partenkirchen fliegt der Japaner schonmal an seiner späteren Trophäe vorbei.

bild: imago

Beim Afrika Cup setzt sich Senegal im Final gegen Ägypten auf dramatischste Art und Weise durch. Erst im Penaltyschiessen fällt die Entscheidung zwischen den Teams der damaligen Liverpool-Stars Sadio Mané und Mohamed Salah. Doch auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sind ein beliebtes Motiv für Fotos – wie dieser Fan aus Burkina Faso.

Bild: www.imago-images.de

Auch die Rallye Dakar sorgt regelmässig für spektakuläre Bilder. Hier fährt der Franzose Adrien Van Beveren durch die saudi-arabische Wüste.

Bild: www.imago-images.de

Was für ein Kraftakt! Rafael Nadal jubelt nach seinem Triumph im Fünfsatz-Krimi gegen Daniil Medwedew. Am Australian Open gewinnt Nadal seinen 21. Grand-Slam-Titel – in Paris lässt er seinen 22. folgen.

Februar

Bild: www.imago-images.de

Endlich Olympiasiegerin! Nach vielen Enttäuschungen und knapp verpassten Medaillen gewinnt Lara Gut-Behrami in Peking die Goldmedaille im Super-G. Später holt sie im Riesenslalom Bronze.

Bild: www.imago-images.de

Auch Beat Feuz erfüllt sich bei den Olympischen Spielen in China seinen Traum von Olympia-Gold. Seine starke Fahrt feiert er mit dem Ski-Salto, den früher Didier Cuche häufig zeigte.

Bild: www.imago-images.de

Sie war eine der prägenden Figuren bei Olympia: Die in den USA geborene Chinesin Eileen Gu war die grosse Hoffnungsträgerin des Gastgeberlandes. Und die zu dem Zeitpunkt 18-jährige Skifahrerin lieferte. Zweimal gewinnt sie Gold (Halfpipe, Big Air), einzig die Schweizerin Mathilde Gremaud kann sie in der Disziplin Slopestyle zu bezwingen.

Bild: www.imago-images.de

Ja nicht fallenlassen! Cooper Kupp, Wide Receiver der Los Angeles Rams, fängt im Superbowl den entscheidenden Touchdown-Pass zum 23:20 gegen die Cincinnati Bengals. Es ist bereits der zweite Touchdown für Kupp, der später zum wichtigsten Spieler im Final der American-Football-Liga NFL gewählt wird.

März

Bild: www.imago-images.de

An der Hallen-WM rennt Mujinga Kambundji in Belgrad zum WM-Titel über 60 m.

Bild: www.imago-images.de

Timi Zajc fliegt über der schönen Landschaft im norwegischen Vikersund. Der Slowene landet bei der Skiflug-WM erst nach 243,5 Metern. Trotzdem muss er sich wegen der schlechteren Haltungsnoten dem Lokalmatador Marius Lindvik geschlagen geben.

Bild: keystone

Als erst fünfter Schweizer gewinnt Marco Odermatt den Gesamtweltcup. Nach der Abfahrt beim Weltcup-Final in Courchevel steht der zu dem Zeitpunkt 24-Jährige drei Rennen vor Saisonende als Sieger fest. In dieser Saison ist er mit über 250 Punkten Vorsprung auf bestem Weg, seinen Titel zu verteidigen.

Bild: www.imago-images.de

Vor einer Rekordkulisse von 91'533 Zuschauerinnen und Zuschauern setzen sich die Frauen des FC Barcelona im Champions-League-Viertelfinal 5:2 gegen Real Madrid durch.

April

Bild: www.imago-images.de

Wenn Ronnie O'Sullivan Snooker spielt, erfordert das höchste Konzentration. Und zwar nicht nur bei ihm – denn alle Blicke sind auf den Engländer gerichtet. O'Sullivan wird im Crucible Theatre von Sheffield zum siebten Mal Weltmeister. Damit egalisierte er den Rekord vom Schotten Stephen Hendry.

Bild: www.imago-images.de

Beim traditionsreichen Boston Marathon holt sich Evans Chebet seinen ersten Titel bei einem Marathon Major. Der Kenianer lief die 42,195 Kilometer in 2.06,51 Stunden.

Bild: www.imago-images.de

Es war die Saison des Karim Benzema. Der gerade 35 Jahre alt gewordene Stürmer war der beste Torschütze von Real Madrid auf dem Weg zum 14. Champions-League-Titel. Einen seiner fünf Treffer erzielt er im Halbfinal-Hinspiel mit seinem Penalty zum 3:4 gegen Manchester City. Eiskalt lupft er den Ball in die Mitte – weil Goalie Ederson bereits am Boden liegt, dreht der Franzose bereits zum Jubeln ab, bevor der Ball die Torlinie überquert hat.

Mai

Bild: www.imago-images.de

Als wäre das Drama aus dem Hinspiel mit sieben Toren nicht schon genug, braucht Real Madrid im Rückspiel gegen Manchester City ein Doppelpack von Rodrygo (v.) in der 90. und 91. Minute, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Dort setzen sich die «Königlichen» dank eines weiteren Elfmetertors von Karim Benzema durch und ziehen in den Final ein. Entsprechend gross ist die Freude bei den Madrilenen um Vinicius (h.), der später im Final gegen Liverpool den einzigen Treffer erzielen wird.

Bild: www.imago-images.de

Iga Swiatek zeigt an den French Open eindrücklich, weshalb sie die Weltnummer 1 ist. Die polnische Tennisspielerin holt sich den zweiten Grand-Slam-Titel in Paris, im August gewinnt sie auch das US Open.

Bild: www.imago-images.de

Weltmeisterin! Einmal mehr. Triathletin Daniela Ryf wird bei der erstmals ausserhalb von Hawaii ausgetragenen Ironman-WM in St. George zum fünften Mal Weltmeisterin.

Bild: keystone

Mirlind Kryeziu (l.) und Yanick Brecher präsentieren den Meisterpokal. Der FC Zürich spielte, angeführt vom deutschen Trainer André Breitenreiter, eine hervorragende Saison und wurde zum 13. Mal in der Klubgeschichte Schweizer Meister.

Bild: www.imago-images.de

So sehen Sieger aus! Sakari Manninen hat gerade in der Verlängerung des Eishockey-WM-Finals getroffen und Finnland so zum Titel geschossen. Titelverteidiger Kanada muss sich mit dem 2. Platz zufriedenstellen.



Bild: imago

Auch in Frankfurt herrscht grosse Euphorie: Vor einer Kulisse, die sich jeder Fussballer wünscht, gewinnt die Eintracht um Nati-Spieler Djibril Sow in Sevilla die Europa League. Im Final gegen die Glasgow Rangers muss das Penaltyschiessen entscheiden.

Juni

Bild: www.imago-images.de

Es ist zwar ein Klischee, dass der Sport die schönsten Geschichten schreibt, aber manchmal stimmt es eben doch. Adrianne Haslet verlor 2013 beim Anschlag am Boston Marathon ein Bein – neun Jahre später gewinnt sie in Boston ein Rennen über 10 Kilometer in ihrer Parasport-Kategorie.

Bild: www.imago-images.de

Er ist der Dominator über 100 m und 200 m Schmetterling. Kristof Milak schwimmt auf dem Weg zum Weltrekord über die längere Distanz allen davon. An der WM in seiner Heimat Budapest holt er beide Goldmedaillen, so auch zwei Monate später an der EM in Rom – auch zum Leidwesen von Noè Ponti, der über 100 m Zweiter wurde.

Bild: www.imago-images.de

Es ist ein tragischer Moment für Anouk Vergé-Dépré und vor allem Joana Heidrich. Nach Olympia-Bronze ist das Schweizer Duo auch an der WM in Rom auf dem Weg zu Bronze. Doch beim Stand von 21:16, 10:7 gegen die Deutschen Müller/Tillmann renkt sich Heidrich beim Service die Schulter aus. Das Spiel ist vorbei – und für Heidrich auch die Saison. Kurz vor Jahresende kehrt sie immerhin wieder auf den Trainingsplatz zurück.

Bild: keystone

Er ist schlicht und einfach nicht aufzuhalten. Stephen Curry führt die Golden State Warriors zum vierten Mal zum Titel und wird erstmals als bester Spieler der Finalserie ausgezeichnet. Die Boston Celtics um Marcus Smart müssen sich geschlagen geben.

Juli

Bild: www.imago-images.de

Ein letztes Mal in seinem Wohnzimmer: Roger Federer kann die Tränen bei seinem Auftritt in Wimbledon anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums des Turniers in London nicht verbergen.

Bild: imago

Sie sind die beiden grossen Konkurrenten der diesjährigen Tour de France: der Slowene Tadej Pogacar, hier noch im Gelben Trikot, und der spätere Sieger Jonas Vingegaard aus Dänemark.

Bild: www.imago-images.de

Erstmals wird in diesem Jahr die Tour de France Femmes ausgetragen. Dabei darf sich Marlen Reusser als Etappensiegerin feiern lassen. Am Ende der acht Etappen steht jedoch die Niederländerin Annemiek van Vleuten als Gesamtsiegerin fest.

Bild: keystone

Football's coming Home! Chloe Kelly schiesst England im Final im legendären Wembley gegen den ewigen Rivalen Deutschland zum Titel. Und lässt die ganze Freude raus.

Bild: www.imago-images.de

Im Alter von 35 Jahren ist Shelly-Ann Fraser-Pryce noch immer die schnellste Frau der Welt. An der Leichtathletik-WM in Eugene setzt sie sich über 100 m in 10,67 Sekunden vor ihren jamaikanischen Landsfrauen Shericka Jackson und Elaine Thompson-Herah durch. Dabei stellt sie einen neuen Rekord für eine WM auf. Später lässt Fraser-Pryce über 200 m und in der Sprint-Staffel zwei Silbermedaillen folgen. Mujinga Kambundji wird im 100-m-Final übrigens Fünfte und verpasst die Medaillen nur um eine Zehntelsekunde.

Bild: www.imago-images.de

Minobe Kazuyasu weicht während der Fechtweltmeisterschaft einem Angriff von Romain Cannone aus. Die Niederlage im Final des Degenfechtens kann der Japaner aber nicht verhindern.

August

Bild: www.imago-images.de

An der Multisport-Europameisterschaft in München sorgt Alice D'Amato gemeinsam mit ihrer Schwester für spektakuläre Bilder und Erfolge. Alice D'Amato holt Silber am Stufenbarren, ihre Schwester Asia wird Zweite beim Sprung. Mit drei weiteren Italienerinnen gewinnen die beiden Schwestern zudem Gold im Team-Mehrkampf.

Bild: keystone

Und auch ein schweizerisches Schwesternpaar bringt mehrere Medaillen aus München mit. Mujinga Kambundji (l.) holt Gold über 200 m und Silber über 100 m, während ihre Schwester Ditaji über 100 m Hürden Dritte wird.

Bild: keystone

Wie Kambundji gewinnt auch Lisa Mamié Gold an einer Europameisterschaft. Die zum Zeitpunkt ihres Titels 24-jährige Schwimmerin holt Gold über 200 m Brust.

Bild: www.imago-images.de

New York verneigt sich vor Serena Williams und sie sich vor der Stadt. Mit der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin verabschiedet sich am US Open eine der ganz Grossen des Tennissports.

September

Bild: www.imago-images.de

Wegen solcher spektakulären Bilder ist Basketball in vielen Ländern enorm populär. Hier dunkt Spaniens Juancho Hernangomez über den Deutschen Dennis Schröder. Die Iberer gewinnen den Halbfinal und schlagen im Final der Europameisterschaft dann auch Frankreich.

Bild: www.imago-images.de

Die Schweiz ist Weltmeister in der Mixed-Staffel im Strassenradsport! Das Team aus Marlen Reusser, Elise Chabbey, Nicole Koller, Stefan Bissegger, Mauro Schmid und Stefan Küng (v. l.) sichert sich im australischen Wollongong Gold.

Bild: www.imago-images.de

Das Bild ging um die Welt. Am Laver Cup verabschiedet sich Roger Federer im Doppel mit Rafael Nadal von der grossen Bühne. Nach dem Spiel sitzen die langjährigen Rivalen und guten Freunde händchenhaltend und weinend auf der Bank.

Oktober

Bild: imago

Filippo Ganna wird an der Bahnrad-WM nicht nur Weltmeister in der Einerverfolgung und Silbermedaillen-Gewinner mit dem italienischen Team in der Mannschaftsverfolgung, sondern absolviert die vier Kilometer in der Einerverfolgung als Erster in weniger als vier Minuten (3:59,636).

Bild: www.imago-images.de

Sprung-Olympiasiegerin Rebeca Andrade gewinnt an der WM in Liverpool Gold im Einzelmehrkampf, wo sich die Brasilianerin an den Olympischen Spielen in Tokio noch einzig der US-Amerikanerin Sunisa Lee geschlagen geben musste.

November

Bild: www.imago-images.de

Im November schliesst Novak Djokovic eine für ihn frustrierende Saison versöhnlich ab. Nachdem er in Australien vor dem Turnier wieder ausreisen musste, am French Open im Viertelfinal ausschied und am US Open ebenfalls nicht teilnehmen durfte, setzt er sich bei den ATP Finals durch. Neben dem Triumph in Wimbledon, der ihm keine Punkte einbrachte, ist es sein grösster Titel im Jahr 2022. Djokovic schliesst das Jahr als Nummer 5 der Weltrangliste ab.

Bild: www.imago-images.de

Zum dritten Mal findet die Unihockey-WM in der Schweiz statt. Für den Gastgeber endet das Turnier aber mit einer Enttäuschung, die Schweiz wird 4. Im Final setzt sich Schweden deutlich gegen Tschechien durch und krönt sich zum 10. Mal zum Weltmeister.

Bild: keystone

Die Fussball-Weltmeisterschaft bestimmte die letzten Wochen der Sportwelt. Bereits in den ersten Tagen fällt dabei ein Traumtor. Beim 2:0-Erfolg seiner Brasilianer gegen Serbien trifft Richarlison per Seitfallzieher.

Dezember

Bild: www.imago-images.de

Der grosse Jubel nach dem so wichtigen Tor: Remo Freuler jubelt gemeinsam mit Ricardo Rodriguez (l.), nachdem er das 3:2 gegen Serbien geschossen hat. Die Schweiz siegt und kommt weiter, im Achtelfinal folgt ein Debakel gegen Portugal.

Bild: keystone

Eine gebrochene Hand? Kein Hindernis für die Italienerin Sofia Goggia. Schon einen Tag nach dem Bruch steht sie wieder im Starthäuschen und gewinnt die Abfahrt in St. Moritz.

Bild: imago

Argentinien ist Weltmeister! Und mit ihm Lionel Messi, der von Mitspielern, seinem Heimatland und vielen Fussballfans auf der Welt gefeiert wird.