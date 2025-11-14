Inger Nilsson als Pippi Langstrumpf. Bild: EPA PRESSENSBILD

Zlatan, Pippi und Ikea – wie gut kennst du Nati-Gegner Schweden?

Im Heimspiel gegen Schweden kann sich die Schweizer Fussball-Nati am Samstagabend für die WM 2026 qualifizieren. In diesem Quiz kannst du zeigen, was du von den Nordländern weisst – abgefragt wird nicht nur Fussballwissen.

Ralf Meile Folge mir

ABBA-Hits und Roxette-Perlen, Ikea-Fleischbällchen und Schwedentorte, Pippi Langstrumpf und Zlatan Ibrahimovic. Zu Schweden kommen uns rasch viele Klischees in den Sinn. Aber wie gut kennen wir dieses skandinavische Land wirklich? Zeit für Antworten:

10 Fragen Zlatan, Pippi und Ikea – wie gut kennst du Nati-Gegner Schweden?

Na, wie warst du?

Ich hoffe, dass du nicht bloss ein Karlsson vom Dach bist, sondern tatsächlich etwas auf dem Kasten hast …

Schweiz – Schweden

Im Stade de Genève in Genf bestreitet die Schweiz am Samstag (20.45 Uhr) das fünfte von sechs Spielen der WM-Qualifikation. Ein Sieg würde der Mannschaft von Nationaltrainer Murat Yakin mit hoher Wahrscheinlichkeit die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in den USA, Kanada und Mexiko sichern.

Die Schweiz hätte dann vor dem abschliessenden Gruppenspiel gegen den Kosovo alle Trümpfe in der Hand. Selbst bei einem kosovarischen Sieg am Samstag in Slowenien, würde die Schweiz mit drei Punkten Vorsprung und der klar besseren Tordifferenz nach Pristina reisen.

Schafft die Schweizer Nationalmannschaft die Qualifikation, nimmt sie am siebten grossen Turnier in Folge teil. Letztmals fehlte die Nati an der EM 2012 in Polen und der Ukraine. Yakin kann im Endspurt beinahe aus dem Vollen schöpfen. Vom Stamm fehlt einzig Remo Freuler, der Mittelfeldspieler hat einen Schlüsselbeinbruch erlitten.