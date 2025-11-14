freundlich14°
DE | FR
burger
Quiz
Sport

Schweden im Quiz: Wie gut kennst du dich mit Zlatan, Pippi und Ikea aus?

Laechelnd traegt die Schauspielerin Inger Nilsson in einem Film von 1968 als &quot;Pippi Langstrumpf&quot; an einem kalten Wintertag ihr Aeffchen &quot;Herr Nilsson&quot; auf der Schulter spazieren (S ...
Inger Nilsson als Pippi Langstrumpf.Bild: EPA PRESSENSBILD

Zlatan, Pippi und Ikea – wie gut kennst du Nati-Gegner Schweden?

Im Heimspiel gegen Schweden kann sich die Schweizer Fussball-Nati am Samstagabend für die WM 2026 qualifizieren. In diesem Quiz kannst du zeigen, was du von den Nordländern weisst – abgefragt wird nicht nur Fussballwissen.
14.11.2025, 15:1314.11.2025, 15:14
Ralf Meile
Ralf Meile

ABBA-Hits und Roxette-Perlen, Ikea-Fleischbällchen und Schwedentorte, Pippi Langstrumpf und Zlatan Ibrahimovic. Zu Schweden kommen uns rasch viele Klischees in den Sinn. Aber wie gut kennen wir dieses skandinavische Land wirklich? Zeit für Antworten:

10 Fragen
Cover Image

Zlatan, Pippi und Ikea – wie gut kennst du Nati-Gegner Schweden?

Na, wie warst du?

Ich hoffe, dass du nicht bloss ein Karlsson vom Dach bist, sondern tatsächlich etwas auf dem Kasten hast …

Schweiz – Schweden

Im Stade de Genève in Genf bestreitet die Schweiz am Samstag (20.45 Uhr) das fünfte von sechs Spielen der WM-Qualifikation. Ein Sieg würde der Mannschaft von Nationaltrainer Murat Yakin mit hoher Wahrscheinlichkeit die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in den USA, Kanada und Mexiko sichern.

Die Schweiz hätte dann vor dem abschliessenden Gruppenspiel gegen den Kosovo alle Trümpfe in der Hand. Selbst bei einem kosovarischen Sieg am Samstag in Slowenien, würde die Schweiz mit drei Punkten Vorsprung und der klar besseren Tordifferenz nach Pristina reisen.

Schafft die Schweizer Nationalmannschaft die Qualifikation, nimmt sie am siebten grossen Turnier in Folge teil. Letztmals fehlte die Nati an der EM 2012 in Polen und der Ukraine. Yakin kann im Endspurt beinahe aus dem Vollen schöpfen. Vom Stamm fehlt einzig Remo Freuler, der Mittelfeldspieler hat einen Schlüsselbeinbruch erlitten.

«Habe es erst am Montag erfahren»: Nati-Gegner kennt den WM-Quali-Modus nicht
Mehr Schweden:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bilder, die es so vermutlich nur in Skandinavien gibt
1 / 28
Bilder, die es so vermutlich nur in Skandinavien gibt
Solche «Strassenverhältnisse» sind wir bei uns nicht gewohnt.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Liebe Schweden. Auch wir haben die Schnauze voll. Aber einen besseren Ansatz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
Tesla kollabiert in Deutschland
4
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
5
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
Meistkommentiert
1
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
2
Solarstrom in der Schweiz: Es braucht zusätzlichen Schub
3
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
4
«Mit Aromat ist alles besser»: Wir haben die Aromat-Zweifel-Chips mit euch getestet
5
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
SCB-Topskorer Merelä muss unters Messer +++ Weitere WM-Medaillen für Schweizer Schützen
4
Fischzucht Blausee muss wegen Tierseuche 25 Tonnen Fische töten
5
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
Noch fünf Siege fehlen zum grossen Titel: Jetzt wird es für die U17-Nati ernst
Heute Nachmittag (14 Uhr) trifft die U17-Nationalmannschaft der Schweiz im WM-Sechzehntelfinal auf Ägypten. Im bisherigen Turnier konnte die Nati überzeugen: Sie geht als Favorit in die Partie.
Sieben Punkte, Gruppensieg und ein 7:2-Torverhältnis, die Schweizer U17-Nationalmannschaft hat die Vorrunde an der diesjährigen Weltmeisterschaft ohne Probleme überstanden. Heute Nachmittag um 14 Uhr beginnt die K.-o.-Phase mit dem Sechzehntelfinal gegen Ägypten.
Zur Story