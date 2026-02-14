bedeckt, wenig Regen
Quiz zum Valentinstag 2026: Bist du ein Verführungsexperte?

Der aktuelle Dating-Jargon ist kompliziert.
Bist du ein Verführungsexperte? Teste dich!

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
14.02.2026, 19:5614.02.2026, 19:56
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Zwischen «Ghosting», «Breadcrumbing» und «Situationships» ähnelt der Liebesmarkt immer mehr einer Art Englischprüfung im Fach «Gefühls-Hölle». Glaubst du, ein Profi in Sachen Flirten zu sein, oder bist du im Jahr 1998 steckengeblieben? Es wird Zeit zu überprüfen, ob du fliessend Tinder sprichst.

Die Sprache der Liebe hat sich stark verändert, und Spoiler-Alarm: Sie sieht überhaupt nicht mehr aus wie ein Gedicht von Victor Hugo. Der Jargon im Dschungel des modernen Flirts besteht aus haarsträubenden Begriffen, die jede noch so kleine Verhaltensweise beschreiben und fast schon ein Experten-Diplom bei Duolingo erfordern.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Stell dir vor, heutzutage wird alles rund um die Liebe auf Englisch beschrieben. Man spricht von «Dating», «Ghosting» oder «Situationships». Man achtet auf Red Flags, um sicher eine Green Flag zu erwischen.

Du kennst diese Begriffe nicht? Dann bist du schlecht gestartet im Spiel der modernen Liebe! Um auf den neuesten Stand zu kommen, hast du zwei Möglichkeiten: Entweder die neuesten Staffeln vom Bachelor oder Love Is blind binge-watchen – auch wenn du danach die nächsten zehn Jahre genug von Liebesbeziehungen haben wirst. Oder du machst unseren Test, der sich als genauso nützlich erweisen könnte wie ein Lexikon der Liebesbeziehungen.

(Natürlich empfehlen wir dir dringend, unseren Test zu machen. Schliesslich ist Valentinstag, und es wäre klug, sich upzudaten, um die Fettnäpfchen der Liebe (und der Dating-Apps) zu vermeiden!)

11 Fragen

Bist du ein Verführungsexperte?

Finde es heraus!

Gefährliche Datingtricks für junge Männer

Video: watson/Emanuella Kälin
Themen
