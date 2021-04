Quiz

Rocker zockt bei «Wer wird Millionär?» durch – dann kommt diese Frage



Dieser Rocker zockt sich bei Günter Jauch bis zur 64'000-Euro-Frage durch

Die grosse Pause ist vorbei. Seit letzter Woche lädt Günther Jauch endlich wieder Kandidaten zu sich ins Studio ein, um sie im besten Fall zu Millionären zu machen. In der gestrigen Sendung von «Wer wird Millionär?» durfte unter anderen Rocker Christian Grau aus Köln bei Jauch Platz nehmen. Er ist Geschäftsführer in einer Rockbar und das sah man ihm auch an.

Lange Haare, viele Tattoos (unter anderem ein Toastbrot, das sich selbst schmiert!) und eine gute Portion Scheiss-drauf-Attitüde verrieten es. Sein Zockerinstinkt und seine Lebenserfahrung halfen ihm auf dem heissen Stuhl definitiv mehr als seine Schulbildung.

Bild: RTL

So stand er beispielsweise völlig auf dem Schlauch, als es um die Bedeutung des Wortes «obligatorisch» ging. Hier schloss er die richtige Antwort gleich zu Beginn als «völliger Quatsch» aus und liess sich dann von Jauch doch noch zum Einsatz von zwei Jokern überreden. Ein Anruf bei seiner Mutter brachte dann doch noch Klarheit.

Bei allen anderen Fragen zeigte er sich aber souverän und hatte immer wieder eine kleine Anekdote aus seinem Leben bereit. Wie weit wärst du gekommen? Versuch dich hier:

Quiz 1. 50 Euro: Der Name einer über 500'000 Einwohner zählenden deutschen Grossstadt fängt mit «Nürn» an und hört mit ...? «em» por «ab» wärts «berg» auf «her» unter 2. 100 Euro: Wem nach dem Genuss eines Amarenabechers, eines Tartufos und eines Bananensplits übel ist, der wird womöglich zum ...? Lastkran Öltanker Krabbenkutter Eisbrecher 3. 200 Euro: Was möchten viele aus ästhetischen Gründen gerne loswerden? Doppelpunkt Doppelpass Doppelkinn Doppelbock 4. 300 Euro: Auf der Suche nach der Garderobe fragen Scherzkekse gerne schon mal: «Wo darf ich mich ...?» aufhängen vom Dach stürzen erschiessen vergiften 5. 500 Euro: Einzig welchen der sieben Wochentage könnte man ohne Verwechslungsgefahr nur mit seinem Anfangsbuchstaben abkürzen? Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 6. 1000 Euro: Benjamin von Stuckrad-Barre gilt als wichtiger Vertreter der ...? Popliteratur Jazzkunst Rockmode Technomalerei 7. 2000 Euro: «Obligatorisch» bedeutet so viel wie ...? verpflichtend nicht nötig überflüssig unmöglich 8. 4000 Euro: Wer sollte einen «Half Bun» perfekt beherrschen? Konditor Friseur Webdesigner Tantra-Masseur 9. 8000 Euro: Welche auch Wanzenkraut genannte Gewürzpflanze verabscheuen viele wegen des seifigen Geschmacks? Koriander Fenchel Basilokum Estragon 10. 16'000 Euro: Wofür erlischt der Versicherungsschutz grundsätzlich spätestens nach einem Jahr – und zwar jeweils zum 1. März? Reiserücktritt Berufsunfähigkeit Kleinkrafträder Hundehalterhaftpflicht 11. 32'000 Euro: Was ist normalerweise 20-30 cm lang, lebt u. a. in der Nord- und Ostsee und gehört zu den gefährlichsten Gifttieren Europas? Hanskerlchen Franzbübchen Petermännchen Paulbürschlein

Das Petermännchen ist der einzige Fisch, den Christian Grau in dieser Auswahl kannte. Glücklicherweise wusste er auch gleich, dass dieser einen fiesen Stachel besitzt. Er zockt also auf C und lag damit wieder richtig. Doch dann kam diese 64'000-Euro-Frage:

Der in Sachsen geborene Bruno Richard Hauptmann wurde zum Tode verurteilt, weil er wessen Sohn ermordet haben soll? Humphrey Bogart Harry S. Truman Charles Lindbergh John D. Rockefeller

Grau sagt dieser Fall überhaupt nichts und er bricht das Quiz – immerhin mit 32'000 Euro in der Tasche – guten Gewissens ab. Die richtige Antwort wäre gewesen: Charles Lindbergh. Bis heute ist allerdings umstritten, ob Hauptmann tatsächlich der Mörder von dessen Sohn war. Du willst mehr morbide Storys aus der Geschichte? Dann hier entlang!

Mit dem Geld will der Rocker einen alten Camper wieder aufmotzen, damit er damit wieder zu Festivals fahren kann. Deshalb hier die passenden Schlussworte des Rockers: «Ein paar Dosenbier rein und los gehts!» (leo)

