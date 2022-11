Vor 60 Jahren hätte es der Aralsee zwischen Kasachstan und Usbekistan noch locker in diese Liste geschafft. Leider haben die lokalen Regierungen im Laufe der Zeit das ganze Zufluss-Wasser für die landwirtschaftliche Bewässerung abgezweigt. Seine Oberfläche schrumpfte so von gut 69'000 km² auf schlappe 7000 km². Das ist eine Reduktion von fast 90 Prozent – eine Tragödie sondergleichen.

Gegen den Willen der Partei-Leitung: SP-Ständerat Daniel Jositsch will in den Bundesrat

So reagiert man in Russland auf den Cherson-Rückzug: Schlecht

Dreifach-Geschiedene beweist bei WWM ein gutes Händchen – und wieder mal hilft Jauch

Kandidatin Mirjam Schwarz bewies am Montagabend bei «Wer wird Millionär?» viel Wissen und Geschick. Dafür hatte sie nicht so viel Glück in der Liebe, was ihr aber überhaupt nicht auszumachen scheint.