QDH: Young Huber macht jetzt Mumble-Rap

7 Online-Shops, um dein Umwelt-Gewissen etwas zu beruhigen 😉

Ja, wir alle kaufen wohl ab und an online ein. Doch es muss nicht immer der grosse Webshop mit Massenwaren sein. Immer mehr Start-ups konzentrieren sich auf Produkte, die nicht in einer Fabrik in einem Billiglohnland produziert werden. Adjektive wie nachhaltig, sozial, handgefertigt oder lokal stehen im Zentrum. Wir haben sieben Shop-Inspirationen für euch.

Ein kleines Kleiderlabel aus Luzern. Zum einen fertigt Brook Clothing kleine Kollektionen an, die möglichst nachhaltig produziert werden. …