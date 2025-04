Günther Jauch staunte am Montag nicht schlecht, als ein Kandidat gleich drei Joker bei einer Frage verballert. Bild: rtl

Diese Tier-Frage treibt den WWM-Kandidaten und sogar Günther Jauch zur Verzweiflung

Die letzte Sendung vor der Frühlingspause ging so richtig in die Hose. Zumindest für die armen Kandidaten Richard Tornau und Maik Prewing, die am Montag bei Günther Jauch auf dem heissen Stuhl Platz nehmen durften. Nur der Übergangskandidat aus der letzten Sendung von «Wer wird Millionär?» konnte sich mit 64'000 Euro Gewinn über einen grösseren Batzen freuen. Davon erfüllt er sich einen «seiner verrückten Wünsche». Zum Beispiel würde er gerne einen Parabelflug absolvieren.

Für Tornau kommt so etwas nicht infrage. Für ihn war die Sache ohnehin schnell gegessen. Er scheiterte an dieser fiesen Frage für 500 Euro:

500 Euro: Welches seltene Phänomen wird in der Medizin als «Struwwelpeter-Syndrom» beschrieben? unputzbare Zähne unkämmbare Haare unwaschbare Ohren unschneidbare Fingernägel

«Ich habe da so ein Märchenbuch im Kopf, mit so einem extremen Wuschelkopf, aber da war auch irgendetwas mit Fingern. Das endete auch nicht gut», sagt Tornau, als er die Frage sieht. Genau so kommt es auch für den Kandidaten. Dieser entscheidet sich dann einer Eingebung folgend für die Fingernägel, auch wenn Jauch ihm diese noch ausreden will. Fingernägel? «Beim Struwwelpeter?», fragt Jauch. Und schickt Tornau mit ungekämmten Haaren und null Euro nach Hause.

Hier verabschiedet sich Tornau aus der Sendung – mit 0 Euro im Sack. Bild: rtl

Wenn dich die Joker um Kopf und Kragen bringen

Fast noch mehr Pech hatte allerdings sein Nachfolger. Maik Prewing hätte die Sache mit dem «Struwwelpeter-Syndrom» laut eigenen Angaben wohl gewusst, schaut dann aber später bei seiner Joker-Wahl in die Tonne. Dabei ging es um diese Frage:

16'000 Euro: Welches Tier gehört zur Ordnung der Insektenfresser? Fledermaus Frosch Maulwurf Meise

Prewing kennt die Antwort nicht. «Ich mache es kurz und befrage eine Person aus dem Publikum», sagt der Kandidat. Er nimmt die Hilfe einer Frau an, die sehr «selbstbewusst aufgestanden» ist, wie Prewing findet. Sie eröffnet gleich mit: «Natürlich bin ich mir nicht sicher. Für mich ist die Fledermaus am schlüssigsten.» Eine eher schwierige Antwort. «Ich schaue mal, was ich daraus mache», sagt der Kandidat.

Zum Glück hat Prewing noch ein Ass im Ärmel: «Ich rufe meine Mama an.» Damit kommt der zweite Joker zum Einsatz. Ihr Leistungsausweis? «Sie hat einen Garten und ist sehr interessiert an Flora und Fauna», sagt der Kandidat. Die Mutter sagt relativ schnell, dass sie den Frosch nehmen würde. Sicher ist aber auch sie sich nur zu 80 Prozent.

Deshalb greift der Kandidat mit dem 50/50 zum dritten Joker. Nun fallen aber ausgerechnet die Antworten der beiden vorherigen Joker weg. Moderator Günther Jauch kann es nicht fassen: «Das hatten wir schon lange nicht mehr.» Es bleiben noch übrig: Maulwurf oder Meise. Der Kandidat gibt auf, aber du darfst jetzt loslegen. Kennst du die Antwort? Dann beweise dich hier in der ganzen Frageleiter: