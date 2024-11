QDH: Einen Tag nach Halloween hat Hubs ein Horrorerlebnis! Bild:

Jede Woche quizzen wir unseren hellsten Mitarbeiter. Kannst du ihn besiegen? Einfach wird es nicht.

Liebe Huberquizzer

Huber weilt noch immer in den Ferien (und das noch weitere zwei Wochen). Das bedeutet, dass wir ihn per Telefon quizzen.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Erfahrungsgemäss schneidet er dabei einiges schlechter ab, als wenn er neben mir sitzt und die Antworten vor sich sieht. Nicht selten muss ich ihm die Antwortmöglichkeiten per Videocall zeigen. Doch heute verzichtet er komplett darauf – ebenso wie auf minutenlanges Studieren. Das Quiz geht also flott voran. Bis zur Geschichtsfrage. Da erwischen wir Huber zu seinem unermesslichen Entsetzen.

Um auf Nummer sicher zu gehen, prüfen wir den Schwierigkeitsgrad der Frage an unserem zweiten Monsterhirn, Peter Blunschi. Auch ihm fällt die korrekte Antwort nicht in den Schoss, aber er weiss sie am Ende doch.

Mit diesen Angaben habt ihr einen kleinen Vorteil. Ob er euch tatsächlich hilft? Seht selbst.

Bevor in den Kommentarspalten erneut Hubers Ferienpensum diskutiert wird: Der Mann ist über 50 Jahre alt, hat entsprechend eine Woche mehr zugute. Ausserdem leistet er Wochenenddienste, die er kompensieren muss – und als Entschädigung kriegt er eine weitere Woche Ferien. Es geht also alles mit rechten Dingen zu und her.