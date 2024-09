Huber spielte im «Alten» den Kriminalkommissar Henry Johnson und sorgte mit seiner Präsenz dafür, dass die anderen beiden so sterbenslangweilig wie nur möglich dargestellt werden konnten. Null Kanten, null Ecken, einfach nur blass.

Was ist «Quizz den Huber»?

Trotzdem geht’s in der heutigen Einleitung um «Der Alte». Dieser wurde während der über 400 Folgen zwar von verschiedenen Schauspielern verkörpert, mit 222 abgedrehten Folgen darf man aber Rolf Schimpf bis heute als den Ober-Alten bezeichnen. Warum erwähnen wir das? Weil Schimpf so bisschen aussah wie unsere hellste Kerze. Er ist gewissermassen der Haaransatz-Zwilling von unserem Huber.

Wenn «Der Alte» kam, waren wir immer ein wenig enttäuscht. Wir waren eine «Fall für Zwei»-Familie, «Derrick» war okay, «Der Alte» gerade so geduldet.

Alliierte Hilfe für die Partisa­nen im Ossola

Ohne die Hilfe der Briten und Amerikaner wäre der Widerstand gegen die deutschen und faschistischen Besatzer zwecklos gewesen. Die Partisanen des Ossola hatten sich allerdings mehr Unterstützung erhofft.

Ohne die Hilfe der Alliierten wäre der Widerstandskampf im Ossolagebiet chancenlos gewesen. Die Unterstützung durch die Briten und Amerikaner hatte in erster Linie mit der geopolitischen Lage der neutralen Schweiz zu tun. Diese Lage verändert sich Ende 1942 radikal. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Vichy-Frankreich im November wurde der letzte freie Korridor zwischen der Schweiz, Spanien und Portugal geschlossen. Für viele Menschen, darunter auch zahlreiche flüchtige alliierte Kriegsgefangene, blieb somit nur noch ein Weg, um den deutsch-faschistischen Truppen zu entkommen: die Flucht in die Schweiz.