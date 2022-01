QDH: Hubers Hirn ist wie eine südkoreanische Blumenwiese

QDH: Hubers Denkprozess ist wie eine Blumenwiese in Japan

Liebe Huberquizzer

Es soll auch Leute geben, die das Huber-Quiz nicht mögen. Die Herren Putin und Johnson zum Beispiel. Und Frau Omikron. Sie liessen in dieser Woche nichts unversucht, um die Produktion des Quiz zu verunmöglichen. Doch auch drei hochkarätige Superbaddies scheitern an der Sturmfestigkeit unserer hellsten Kerze.

Tausende Stunden in muffigen Bars, Billardkellern und Absteigen haben aus Huber zwar keinen agilen, aber einen fast unzermürbbaren Gegner gemacht. Und deshalb sind wir froh und glücklich, auch unter massivem Trommelfeuer des Gegners ein Quiz produziert zu haben. Ob das auch nächste Woche klappt, steht allerdings noch in den Sternen. Hubs ist nämlich in den Ferien. Nicht in Japan, wie der scheinbar komplett sinnfreie Titel suggeriert, aber er ist weg.

10 Fragen Quizz den Huber Miss dich mit der hellsten Kerze der Redaktion