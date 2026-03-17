Am Montag lief eine weitere Folge «Wer wird Millionär» mit Günther Jauch. Bild: RTL

Eine Deutschlehrerin scheitert ausgerechnet an der Literatur-Frage – und du?

Am Montagabend lief eine weitere Folge von «Wer wird Millionär?» mit Günther Jauch. Eine Deutschlehrerin scheiterte ausgerechnet an der Literaturfrage. Und du?

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Am Montagabend nahm Johanna Waskewitz bei Günter Jauchs «Wer wird Millionär?» auf dem Stuhl Platz. Vier Joker hatte die Lehrerin zur Verfügung – doch sie scheiterte früh.

Aber von vorne. Die ersten paar Fragen meisterte Waskewitz noch ohne Probleme. Eine erste Frage mit Schweiz-Bezug kam dann bei der 1000-Euro-Marke. Folgendes wollte Jauch von der Deutschlehrerin wissen:

Verbrächte der Mentalist Geller seinen Lebensabend in dem entsprechenden Schweizer Kanton, dann lebte ...? Genf in Genf Bern in Bern Uri in Uri Wallis im Wallis Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 1416 Personen teilgenommen

Die meisten Personen werden sehr wahrscheinlich einmal von Geller gehört haben. Der umstrittene Zauberkünstler behauptet von sich selbst, übersinnliche Kräfte zu besitzen. Berühmt wurde er vor allem durch zahlreiche Fernsehdarbietungen. Nur: Wie heisst er mit Vornamen? Sicher ist: gleich wie ein Schweizer Kanton, mehr wird nicht verraten.

Waskewitz jedenfalls wusste die Antwort. Doch bei der nächsten Frage war dann für sie Schluss. Dann wollte Jauch wissen:

«Fest gemauert in der Erden steht» laut Schiller ...? der Turm die Farm der Schirm die Form Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 1311 Personen teilgenommen

Für alle, die mit Literatur nichts am Hut haben, eine schwierige Frage. Und auch die Deutschlehrerin konnte die Frage nicht beantworten und nahm den Publikumsjoker.

Doch auch damit wurde die Auswahl nicht einfacher. 52 Prozent waren für Antwort «A», 42 Prozent für Antwort «D». Schlussendlich entschied sie sich für Antwort «A» – was sich als falsch erwies. Waskewitz verliess das Studio mit nur 500 Euro in der Tasche.

Hättest du die richtige Antwort gewusst? Oder wärst du auch auf 500 Euro heruntergefallen? Beweise dein Können hier im Quiz!

15 Fragen WWM: Schaffst du es bis zur Millionenfrage? Eine neue Folge «Wer wird Millionär?» lief am Montag. Probiere dich hier an der Frageleiter.

(ome)