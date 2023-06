QDH: Was haben Al Pacino, Robert De Niro und Huber gemeinsam?

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

Richard bis 2028 in Genf +++ Ambri lässt Chlapik ziehen und holt 2 neue Ausländer

Monaco entlässt Trainer nach Saisonschluss +++ Topklub mischt sich in Xhaka-Poker ein

Christus, Geld und die Aussicht auf schnellen Sex – was Schweizer Gurus antreibt

Demos an Geburtstag von Kremlgegner Nawalny – Festnahmen ++ Beschuss in russischer Region

Die Tiefzinsen dürften zurückkehren – doch was passiert bis dahin noch?

Dinosaurier, Einzeller und Samurai: Wer herrschte wie lange?

Der moderne, individualistische Mensch nimmt sich sehr gern sehr wichtig. Darum muss man ihn ab und an in Grössendimensionen versetzen, die ihn wieder zurechtstutzen. Am besten funktioniert das mit der physikalischen Grösse der Zeit.