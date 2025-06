Quizz den Huber: Wer ihn besiegt, ist ein Genie

Der Fluss Lonza ist vom Geröll vollständig aufgefüllt worden. Das Wasser staut sich nun in einem entstandenen See auf.

Möglicher Zwergplanet entdeckt – und das ist ein Problem für «Planet Neun»

Am äussersten Rand unseres Sonnensystems haben Astronomen ein neues sogenanntes transneptunisches Objekt (TNO) entdeckt: 2017 OF 201 . Möglicherweise ist der Himmelskörper, der von einem Team unter Leitung von Sihao Cheng vom Institute for Advanced Study in Princeton (USA) identifiziert wurde, mit einem geschätzten Durchmesser von etwa 700 Kilometern gross genug, um als Zwergplanet zu gelten. Das ist dieselbe Kategorie, in der sich Pluto befindet, der bis 2006 noch als Planet galt. Pluto hat einen Durchmesser von 2377 Kilometern.