Archäologen entdeckten altgriechisches Schiffswrack aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.

Die Universität Udine erhielt für die Studienkampagne zum altgriechischen Wrack von Ispica eine Förderung der Gesellschaft «Sunk Costs Productions». Gemeinsam mit US-Regisseur Martin Scorseses Sikelia Productions entsteht das Filmprojekt «Shipwreck of Sicily». Der zweijährige Dreh in Sizilien umfasst weitere Unterwasserwracks. Während der Grabungen in Ispica wechselten sich wissenschaftliche Untersuchungen mit Filmaufnahmen für diesen von Scorsese koproduzierten Dokumentarfilm ab.

Neben der Schiffsstruktur konnten unter anderem der Mast, schwarze Keramikfiguren, ein kleines Fläschchen mit der in griechischer Sprache eingravierten Aufschrift «Nau» (Schiff) sowie ein in aussergewöhnlich gutem Zustand erhaltener Tauabschnitt geborgen werden. Die Überreste waren zunächst von einer Sandschicht und Steinen bedeckt, wurden aber seit 2024 teilweise freigelegt. Dank des Einsatzes eines Wasser-Saugbaggers wurde das Grabungsareal erweitert, wodurch weitere Schiffsteile, darunter das Mittelschiff und eines der beiden Ruder, entdeckt wurden.

Kleiner Smiley, grosse Wirkung: Emojis in Textnachrichten können die Zufriedenheit und empfundene Nähe in Freundschaften steigern. Das berichtet die Kommunikationswissenschaftlerin Eun Huh von der University of Texas in Austin in der Fachzeitschrift «PLOS One».