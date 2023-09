Quizzticle

Nenne die häufigsten Baby-Namen für Mädchen – oder wir nennen dich nur noch Trudi!

Mehr «Quizzticle»

Liebe Quizzticle-Klasse

Unser neuer Quizzticle-Master, Raphi Bühlmann, hat heute frei (Unverschämtheit, wer hat das nur erlaubt?). Darum habe ich heute die Ehre mit Euch.

Nachdem die letzten beiden Quizzticles doch eher schwere Kost waren, gibt es heute zur Abwechslung wieder einmal etwas locker-flockiges. In meinem Quizzticle sollt ihr an den häufigsten Namen für neugeborene Mädchen in der Deutschschweiz im Jahr 2022 herumknobeln.

Als Datengrundlage hat mir die Liste vom Bundesamt für Statistik gedient. Darum hier der Hinweis, dass ein Name ev. auch zweimal vorkommen könnte, einfach in einer anderen Schreibweise.

Viel Erfolg!

Und so geht’s:

Nenne die häufigsten Namen für Mädchen in der Deutschschweiz im Jahr 2022.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Falsche Schreibweisen zählen nicht.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht’s!

Der Notenschlüssel 18–20 Punkte: 6,0

15–17 Punkte: 5,5

13–14 Punkte: 5,0

11–12 Punkte: 4,5

10 Punkte: 4,0

Unter 10 Punkten: Antinatalist? Bist Du es?

Für alle, die weiterhin nicht genug haben von all den E’s und M’s und L’s, gibt es hier den Artikel, in dem die obigen Namen als hübsche Karten und Diagramme aufbereitet sind:

Und bevor ich es vergesse:

Zu welchem Thema wünschst du dir eigentlich ein Quizzticle? Schreib es in die Kommentare.

Und hier geht’s zu den richtig schweren Quizzticles der letzten Wochen: