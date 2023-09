Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 12.09.1848, fotografiert im Bundesarchiv in Bern. Bild: KEYSTONE-SDA/BUNDESARCHIV/EDI

Unsere erste Verfassung hat Geburtstag – doch wie gut kennst du die Schweizer Geschichte?

Liebe Quizzticle-Klasse

In diesem Jahr wird die moderne Schweiz 175 Jahre alt: Am 12. September 1848 trat die erste Bundesverfassung in Kraft. Aus einem lockeren Staatenbund wird ein Bundesstaat mit einer zentralen Regierung. Während in Europa der Völkerfrühling frischen Wind durch die alten Strukturen bläst, entsteht in der Mitte die erste Demokratie Europas (– in der die Frauen noch 123 Jahre auf ihr Stimmrecht warten mussten).

Doch 1848 ist nicht das einzige prägnante Datum der Schweizer Geschichte. Wie viele andere kennst du noch? Unser Quizzticle stellt dich auf die Probe.

Viel Erfolg!

So geht's

Ihr müsst bei jedem Ereignis die passende Jahreszahl eintragen (v. oder n. Chr. spielt KEINE Rolle).

Die Ereignisse sind in chronologischer Reihenfolge aufgelistet, um euch das Leben ein wenig zu erleichtern.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Der Notenschlüssel 27 bis 30 Punkte: 6.0

23 bis 26 Punkte: 5.5

18 bis 22 Punkte: 5.0

14 bis 17 Punkte: 4.5

10 bis 13 Punkte: 4.0

Unter 9 Punkten: Nachsitzen!

(pbl)