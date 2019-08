Schweiz

Die SBB hat ein Tür-Problem: 86 Passagiere wurden bereits eingeklemmt



86 Passagiere eingeklemmt – die wichtigsten Antworten zum Türen-Problem der SBB

Nach dem tragischen Tod des eingeklemmten SBB-Zugbegleiters haben die SBB fünf weitere defekte Türen entdeckt. Kommt es nun zum Grounding des betroffenen Zugtyps? Das musst du wissen.

Ein Zugbegleiter stirbt, weil er von einer defekten Türe eingeklemmt und kilometerweit mitgeschleift wird. Der tragische Unfall in Baden AG vom 4. August hat die SBB aufgerüttelt.

Eine Taskforce sucht fieberhaft nach der Unglücksursache und weiteren defekten Türen. Derzeit unterziehen Spezialisten sämtliche 496 Fahrzeuge des Typs «Einheitswagen EW4» einer Sonderkontrolle. Rund 50 Fahrzeuge sind bereits durchgecheckt worden. Resultat: Bei fünf weiteren Türen wurden «sicherheitsrelevante Fehler» festgestellt, wie die SBB am Mittwochmorgen an einer Medienorientierung mitteilten. In einem bestimmten Betriebsmodus reagiert der Einklemmschutz weniger sensibel als vorgesehen.

«Wenn die Türe verriegelt, hat man keine Chance, etwas herauszubekommen», erklärte ein SBB-Verantwortlicher vor Ort.

Wie viele Passagiere wurden von Türen eingeklemmt?

Seit 2014 zählte die SBB bei allen Zugtypen total 86 Fälle, bei denen Passagiere von Türen eingeklemmt wurden. «Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt», sagte Patrick Hadorn, Leiter Sicherheit & Qualität SBB, zu watson. Mehrere Passagiere seien leicht oder mittelschwer verletzt worden. «Es gab Fälle, wo Kunden ins Spital eingeliefert werden mussten.» Man schaue die Ereignisse jetzt nochmals genau an und suche nach möglichen Zusammenhängen zum aktuellen Fall.

Seit 2016 sind mindestens zehn SBB-Mitarbeiter von Türen eingeklemmt worden, davon sechs Zugbegleiter. «Sie erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen», führt Hadorn aus. Die tatsächliche Zahl dürfte noch höher sein. Laut der SBB berichteten nach dem Unglück einzelne Mitarbeitende von ähnlichen Vorfällen, bei denen sie von Türen eingeklemmt wurden. Eine noch laufende Analyse zeigt zudem, dass Mitarbeitende jedes Jahr eine einstellige Anzahl von Berufsunfällen melden, die mit dem Ein- oder Aussteigen und dem Einklemmen zusammenhängen.

Videobericht aus der SBB-Wartungshalle: Video: srf/SDA SRF

Pro Tag verkehren auf dem SBB-Netz über 10'000 Züge und transportieren dabei 1,25 Millionen Passagiere.

Wird der EW4 aus dem Verkehr gezogen?

Die Taskforce der SBB überprüft derzeit täglich, ob die EW4 weiter durch die Schweiz fahren dürfen. «Nach dem jetzigen Wissensstand besteht keine erhöhte Gefahr, weder für Reisende noch für das Personal», so Hadorn. Darum sei es derzeit nicht nötig, die EW ausser Betrieb zu nehmen.

Nichtsdestotrotz arbeitet die SBB hinter den Kulissen an Szenarien, in welchen der Zugbetrieb ohne EW4 durchgeführt werden müsste.

Ein Grounding des EW4 hätte massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Derzeit zählt die EW4-Flotte 496 Wagen und bildet damit ein Rückgrat des Fernverkehrs. Nach aktueller SBB-Planung stehen die EW4 bis in die 2030er Jahre im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden zwischen 1981 und 1992 gebaut und sind nach 20 Jahren einem so genannten «Refit» unterzogen worden.

Wie laufen die Kontrollen genau ab?

In der Serviceanlage Herdern in Zürich-West demonstrierten SBB-Mitarbeiter, wie die Türen der EW4 kontrolliert werden.

Alle 7 – 10 Tage überprüfen die SBB manuell bei jeder einzelnen Türe, ob der Einklemmschutz funktioniert. Dies, indem ein Mitarbeiter in der Wartungshalle den Fuss zwischen die Türe hält und checkt, ob der Schliessvorgang gestoppt wird.

Alle 60 Tage unterziehen SBB-Techniker die Türen einer vertieften Kontrolle und überprüfen die verschiedenen Systeme, die bei der Türschliessung involviert sind.

Alle 240 Tage werden grössere Unterhaltsarbeiten durchgeführt und etwa der Antrieb der Türen geschmiert.

Zusätzlich zu den normalen Kontrollen unterzieht die SBB alle EW4 einer Sonderkontrolle. Dort wird insbesondere der Klemmschutzgummi unter die Lupe genommen, wo Defekte auftraten.

Bis Anfang Oktober werden alle Türen der Einheitswagen überprüft.

Wie fühlen sich die SBB-Zugbegleiter?

Nach dem tödlichen Unfall in Baden sind die Zugbegleiter stark verunsichert, wie die SBB-Verantwortlichen einräumten.

«Der Todesfall hat mich tief betroffen gemacht», sagt Stefan Spörri, Chef-Zugbegleiter der SBB. Er vertraue jedoch weiterhin in die bewährte Schliesstechnik der Türen. «Ich habe jetzt nicht plötzlich Schiss, wenn ich in den Zug steige.» In seiner langen SBB-Karriere habe er bei der Türschliessung noch nie einen heiklen Moment erlebt.

«Der EW4 ist sogar mein Lieblingszug. Denn bei diesen Kompositionen gibt es am wenigsten Störungen.»

Anders sieht es die Eisenbahnergewerkschaft SEV: «Wenn das Risiko besteht, dass sich der Unfall wiederholen könnte, müssen alle Züge dieses Typs aus dem Verkehr gezogen werden», sagte SEV-Vizepräsident Manuel Avallone nach dem Unfall.

