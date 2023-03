Abend-GA für 99 Franken: Neues Angebot soll Jugendliche in den ÖV locken

Personen unter 25 Jahre sollen künftig abends günstig mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs sein können. Das neu lancierte «GA Night» kostet 99 Franken pro Jahr. Alliance Swisspass hat am Dienstag über neue Angebote informiert, die ab dem 1. Juni gültig sind.

Das neue Angebot soll den junge Menschen das ÖV-Angebot schmackhaft machen. Bild: Shutterstock

Zusätzlich zum «GA Night» werden «Friends-Tageskarten» lanciert. Damit können vier Jugendliche für 20 Franken pro Person einen Tag lang gemeinsam unterwegs sein. Und die «Tandem Tageskarte» ermöglicht Inhaberinnen und Inhabern eines GA Jugend, jeden Tag für 20 Franken eine Person unter 25 Jahre mitzunehmen.

Der öffentliche Verkehr unterstütze das Bedürfnis vieler jüngerer Menschen nach nachhaltiger, klimafreundlicher Mobilität. Man wolle, dass die ÖV-Kundschaft von morgen den öffentlichen Verkehr dank einfachen, preiswerten Einstiegsangeboten früh für sich entdecke, heisst es in der Medienmitteilung.

Das «GA Night» knüpfe dabei an die erfolgreiche Zeit des «Gleis 7» an und ersetzt das bisherige «seven25»-Abo. Personen unter 25 Jahre haben damit von 19 Uhr bis Betriebsschluss freie Fahrt auf dem GA-Streckennetz. Für Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer ist das Abo am Wochenende bis 7 Uhr gültig und schliesst damit die ersten Morgenverbindungen mit ein. (sda)