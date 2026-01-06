wechselnd bewölkt-10°
SMI: Schweizer Börse erklimmt neue Rekordwerte

Schweizer Börse erklimmt neue Rekordwerte

06.01.2026, 10:5306.01.2026, 10:53

Der Angriff der USA auf Venezuela verunsichert die Weltbörsen nicht. Im Gegenteil: Die Schweizer Börse erklimmt am Dienstag im frühen Handel neue Rekordwerte. Bereits am Vorabend hatte an der Wall Street der Dow Jones ein neues Allzeithoch markiert, gleichzeitig bestätigte das Plus an der Nasdaq die risikofreudige Marktstimmung.

Die gelassene Reaktion der Märkte auf die Entwicklungen in Venezuela spiegelt laut Marktbeobachtern den jüngsten Trend wider, geopolitische Unsicherheiten weitgehend zu ignorieren und sich auf fundamentale Treiber zu konzentrieren. Im Hintergrund wirke die Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank als Unterstützung für die Aktienmärkte.

Ein Mitarbeiter der SIX zeigt den aktuellen SMI auf einem Bildschirm bei der Neuen Boerse Zuerich-West des SIX-Hauptsitzes an der Pfingstweidstrasse, .aufgenommen am Montag, 7. April 2025 in Zuerich. ...
In den ersten Handelsminuten hatte der Schweizer Leitindex bei knapp 13'290 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. (Symbolbild)Bild: keystone

Der SMI steht um 09.25 Uhr 0,13 Prozent höher bei 13'264 Punkten. In den ersten Handelsminuten hatte der Schweizer Leitindex bei knapp 13'290 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht.

Bei den defensiven Schwergewichten gleichen die Pharmawerte Novartis (+1,3 Prozent) und Roche (+0,4 Prozent) die Abgaben bei Nestlé (-0,8 Prozent) mehr als aus. Dabei belasteten unter anderem jüngste Medienberichte über den Rückruf von Babynahrung.

Holcim (+0,1 Prozent) sorgen am Berichtstag für Gesprächsstoff, hat doch der Baustoffkonzern die Übernahme der französischen Alkern unter Dach und Fach gebracht. Der Deal steuert rund 250 Millionen Euro zum Jahresumsatz bei.

Im Tagesverlauf dürften Alcon (+0,4 Prozent) in den Fokus rücken. Denn um 14.30 Uhr MEZ startet die ausserordentliche Generalversammlung der US-Medtech-Firma Staar Surgical zur geplanten Übernahme durch den Augenheilkonzern. Zuletzt hatte Alcon das ursprüngliche Angebot nachgebessert.

An einem an Nachrichten eher armen Tag erhalten Analystenvoten noch mehr Gewicht. So hat JPMorgan die Bewertung für Schindler (+1,3 Prozent) mit «Overweight» wieder aufgenommen. (sda/awp)

Themen
