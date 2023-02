Ueli Maurer. Bild: keystone

Alt-Bundesrat Ueli Maurer wird Stiftungsrat von Opus Dei naher Stiftung

Der ehemalige SVP-Bundesrat Ueli Maurer wird Stiftungsrat der Limmat Stiftung. Die soziale Stiftung wurde von einem Opus-Dei-Mitglied gegründet. Sie finanziert unter anderem Bildungs- und Sozialprojekte.

Maurer war bereits von 2002 bis 2008 im Patronatskomitee der Stiftung. Dabei habe er den Einsatz für bedürftige Menschen «mit grossem Interesse» verfolgt, wie die Limmat Stiftung am Donnerstag mitteilte. Während seiner Amtszeit als Bundesrat legte Maurer das ehrenamtliche Amt jedoch nieder.

Die Limmat Stiftung mit Sitz in Zürich wurde 1972 von Toni Zweifel gegründet. Dieser gehörte der erzkonservativen katholischen Vereinigung Opus Dei an. Heute bezeichnet sich die Stiftung als «politisch und konfessionell ungebunden». Sie stelle aber christliche Werte in den Mittelpunkt ihrer Arbeit.

(sda)