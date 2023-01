Hohe Auslastung in Schweizer Spitälern erhöht Sterberisiko

Kritisch wurde es demnach, wenn ein gewisser Schwellenwert an belegten Betten erreicht wurde. Wo diese Schwelle lag, war von Spital zu Spital verschieden. Bei den untersuchten Spitälern lag der Schwellenwert zwischen 42.1 und 95.9 Prozent. Je kleiner ein Spital, desto tiefer der Schwellenwert.

Für die Studie haben Forschende der Universität Basel die Daten von knapp 1.2 Millionen Patientinnen und Patienten aus 102 Schweizer Spitälern ausgewertet, hiess es in einer Mitteilung der Universität vom Montag. Das Ziel war, den Zusammenhang zwischen der Bettenauslastung und der 14-Tage-Sterblichkeitsrate in Kliniken zu untersuchen.

Die Grüne und SP haben im letzten Jahr in 94 Prozent der Abstimmungen im Nationalrat gleich abgestimmt. Die «SonntagsZeitung» berücksichtigte für ihre Auswertung fast tausend Ratsbeschlüsse, wie sie in ihrer aktuellen Ausgabe schrieb. Als eine Partei betrachtet wäre die Linke nur wenig grösser als die SVP, und hätte demnach bloss Anrecht auf zwei Sitze im Bundesrat. Weniger einig waren sich SVP und FDP: Sie stimmten letztes Jahr bei 58 Prozent der Abstimmungen im Nationalrat gleich ab. Am meisten Abstimmungen gewannen im letzten Jahr die Mitte, gefolgt von der FDP und den Grünliberalen. Schlusslicht war die SVP.