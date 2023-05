Toter Mann aus Brienzersee geborgen

Wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um einen 53-jährigen Mann, der im Kanton Basel-Landschaft wohnhaft war. Die leblose Person wurde am frühen Freitagnachmittag gesehen und von Drittpersonen an Land gezogen. Die sofort ausgerückte Notärztin habe nur noch den Tod feststellen können. (oee/sda)

Ein lebloser Mann ist am Freitagnachmittag in Niederried bei Interlaken aus dem Brienzersee geborgen worden. Gemäss ersten Erkenntnissen steht ein Unfall im Vordergrund.

Attacke in Belgorod: «Grosse Zahl» an Drohnen im Einsatz, offenbar US-Fahrzeuge verwendet

Geroldswil ZH: 13-Jähriger stürzt mit entwendetem Motorroller und verletzt sich

Auf einer Spritztour mit dem von seinem Vater entwendeten Motorroller ist ein 13-Jähriger am Dienstagnachmittag in Geroldswil im Zürcher Limmattal in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, eine Böschung hinunter gesaust und gestürzt. Dabei erlitt er nach Polizeiangaben mittelschwere Verletzungen und musste in ein Spital gebracht werden. (sda)