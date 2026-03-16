bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Aargau

Aargau korrigiert Statistik: Ausschaffungs-Quote höher als gemeldet

Aargau korrigiert Statistik: Mehr kriminelle Ausländer ausgewiesen als zuvor gemeldet

16.03.2026, 09:2516.03.2026, 09:25

Im Kanton Aargau ist die Quote der Ausschaffungen krimineller Ausländerinnen und Ausländer höher als in der Statistik des Bundes ausgewiesen. Laut Angaben des Regierungsrats beträgt 2024 die tatsächliche Vollzugsquote 83,2 Prozent statt der gemeldeten 61,2 Prozent.

ARCHIV - 22.11.2023, Bayern, M
Im Kanton Aargau wurden mehr kriminelle Ausländer ausgewiesen als zuvor angenommen.Bild: keystone

Als Grund für die Abweichungen nennt der Regierungsrat in seiner Stellungnahme zu einer Motion der SVP-Fraktion allgemeine technische Schwierigkeiten bei der Einführung der digitalen Anwendung eMap (Administrative und strafrechtliche Massnahmen).

Sowohl das kantonale Amt für Migration und Integration (Mika) als auch andere Kantone hätten wiederholt Probleme technischer und inhaltlicher Natur an das Staatssekretariat für Migration (Sem) gemeldet. Bis zum 1. April 2025 habe es keine einheitlichen Regeln gegeben, weshalb die Kantone unterschiedliche Erfassungspraxen entwickelt hätten.

Daher habe die Statistik des Bundes die Realität im Kanton Aargau verzerrt dargestellt. Von den 134 Personen, die vom Sem für das Jahr 2024 als «vollziehbar» eingestuft worden waren, hätten 33 Personen gar nicht in dieser Kategorie erscheinen dürfen, wie der Regierungsrat festhält.

Fehler bei Erfassung der Fälle

Die Gründe für die fälschliche Erfassung seien vielfältig. 28 Personen hätten sich noch im strafrechtlichen Vollzug befunden, andere hatten hängige Beschwerden vor dem Bundesverwaltungsgericht oder dem Ausschuss gegen Folter, was einen Vollzug rechtlich verunmöglicht habe.

Nach Abzug dieser Fälle ergibt sich für das Jahr 2024 eine tatsächliche Vollzugsquote von 83,2 Prozent statt der ursprünglich gemeldeten 61,2 Prozent. Damit rückt der Aargau in der Rangliste der Kantone in Sachen Ausschaffungen von Platz 19 auf Platz 9 vor. Für das Jahr 2025 zeichnet sich laut Regierungsrat sogar eine deutlich höhere Quote ab.

Regierungsrat für Transparenz

Er lehnt die Forderung der SVP-Fraktion ab, dass der Vollzug der Ausschaffungen zu einem sogenannten Entwicklungsschwerpunkt im kantonalen Aufgaben- und Finanzplan (AFP) werden soll.

Er ist jedoch bereit, den Vorstoss als unverbindlicheres Postulat entgegenzunehmen. So soll das Parlament jährlich über den Stand des Vollzugs informiert werden, und Abweichungen von Zielwerten sollen künftig explizit begründet werden müssen. Über die Stellungnahme des Regierungsrats hatte zuerst die «Aargauer Zeitung» berichtet. (dab/sda)

Mehr zum Thema Asyl:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das Salz des Lebens
Salz ist weit mehr als bloss ein Gewürz: Salz ist lebensnotwendig und daher ein kostbares Gut. Jahrhundertelang war die Schweiz auf Salzimporte angewiesen. Ein hartnäckiger deutscher Bohrspezialist und «Salinist» änderte das 1836 nachhaltig.
Wer arbeitet, erhält dafür einen Lohn, ein Salär. «Salär» kommt vom französischen salaire, und das wiederum geht auf das lateinische salarium zurück, den Sold, mit dem die römischen Legionäre bezahlt wurden. Salami, Salat, Salär – alle stammen sie vom Ur-Wort sal ab, das seit Jahrtausenden in vielen Sprachen «Salz» bedeutet.
Zur Story