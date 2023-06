Grossbrand in Entsorgungsfirma in Klingnau (AG)

Entsorgungsfirma in Klingnau steht in Flammen

In Klingnau im Kanton Aargau steigt dunkler Rauch auf. Grund dafür ist ein Grossbrand in der Halle einer Entsorgungsfirma. Wie die Polizei gegenüber Blick mitteilt, brenne auch das gelagerte Material in der Nähe.

Die Feuerwehr ist laut Polizeiangaben bereits vor Ort. Informationen über die Brandursache gibt es derzeit noch keine, Menschen wurden offenbar keine verletzt.

Die Bevölkerung wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung dazu aufgefordert, Türen und Fenster zu schliessen, sowie Klimaanlagen und Lüftungen abzuschalten.

Die H5 zwischen Koblenz und Brugg ist in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.