Nicht nur Kindern macht ein Chilbi-Besuch Spass. Bild: KEYSTONE

Du liebst Chilbi? Dann darfst du diese Übersicht nicht verpassen

Im Herbst steigen wieder zahlreiche Chilbis und Herbstmärkte. Damit du ja nichts verpasst, haben wir eine Übersicht zusammengestellt.

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und der Herbst steht vor der Tür. Das bedeutet: Knoblibrot, Zuckerwatte und ganz viel Spass auf Autoscooter, Karussell und Co. Denn: Herbstzeit ist Chilbizeit. Du kannst es kaum erwarten und kannst davon nicht genug bekommen? Dann schau in unserer grossen Übersicht, wo wann welche Chilbi oder Herbstmesse mit Chilbibetrieb in deiner Nähe steigt:

Aargau

Zurzifäscht, Zurzibiet, 12.–14. September 2025

Markt Aarauer Gewerbetreibender (MAG), 25.–28. September 2025

Winzerfest Döttingen, 03.–05. Oktober 2025

Herbstmarkt in Rheinfelden, 04.–05. Oktober 2025

Hela Laufenburg, 10.–12. Oktober 2025

Jahrmarkt in Baden, 05. November 2025

Das Winzerfest in Döttingen ist das grösste Winzerfest der Deutschschweiz. Bild: instagram/winzerfest_doettingens Profilbild winzerfest_doettingen

Appenzell

Stenegge Chölbi, 30. August 2025

Gonten Chölbi, 06. – 07. September 2025

Haslen Chölbi, 12. – 14. September 2025

Schwendner Chölbi, 14. September 2025

Chölbi Appenzell: 27. – 29. September 2025

Herisauer Jahrmarkt / Warenmarkt, 03. – 05. Oktober 2025

Basel

Riehen Dorffest, 05. – 07. September 2025

Chilbi Birsfelden, 26. – 28. September 2025

Herbstmesse Basel, 25. Oktober – 09. November 2025

Die Herbstmesse in Basel dauert rund zwei Wochen. Bild: keystone

Bern

Waldspitz Chilbi, 23. – 24. August 2025

Europaplatz Chilbi Bern, 11. – 13. September 2025

Dorfmärit & Chilbi, Merligen, 13. September 2025

Winzerfest La Neuveville, 12. – 14. September 2025

Spiez-Märit, 15. September 2025

Herbstmesse Saint-Imier, 03. Oktober 2025

Klosterkilbi St. Urban-Roggwil, 10. – 12. Oktober 2025

Zwiebelmärit Bern, 24. November 2025

Freiburg

Bénichon-Kilbi, 12. – 14. September 2025

Freiburger Mess', 17. – 27. Oktober 2025

Genf

Vogue de carouge, 29. – 31. August 2025

Glarus

Chilbi Ennenda, 05. – 07. September 2025

Dorfchilbi Linthal, 12. – 14. September 2025

Chilbi Schwanden, 26. – 27. September 2025

Graubünden

Herbstmarkt Landquart, 06. September 2025

Jura

Foire de Chaindon, 31. August – 01. September 2025

Luzern

Kilbi Ettiswil, 23. – 24. August 2025

Lozärner Määs, 04. – 09. Oktober 2025

Klosterkilbi St. Urban-Roggwil, 10. – 12. Oktober 2025

Chilbi Willisau, 18. – 20. Oktober 2025

Dorfchilbi Weggis, 19. Oktober 2025

Chestene Chilbi Greppen, 26. Oktober 2025

Die Luzerner Herbstmesse (Lozärner Määs) ist die grösste Veranstaltung der Zentralschweiz. Bild: Luzerner-Herbstmesse.ch

Neuenburg

Dorffest Colombier, 29. – 30. August 2025

Winzerfest Neuenburg, 26. – 28. September 2025

Nidwalden

Älperchilbi Stans, 19. Oktober 2025

Chilbi Hergiswil, 14. September 2025

Älplerchilbi Wolfenschiessen, 26. Oktober 2025

Obwalden

Chilbi Sarnen, 12. – 14. September 2025

Älplerchilbi Sarnen, 11. Oktober 2025

Schaffhausen

Herblinger Chilbi, 27. – 28. September 2025

Schaffhauser Herbstmesse, 22. – 26. Oktober 2025

Steiner Jahrmarkt, Stein am Rhein, 29. Oktober 2025.

Schwyz

Chilbi Einsiedeln, 31. August – 02. September 2025

Chilbi Lachen, 06. – 08. September 2025

Chlosterchilbi 2025, 26. – 28. September 2025

Steiner Chilbi, 03. – 06. Oktober 2025

Schwyzer Chilbi, 10. – 13. Oktober 2025

Chilbi Reichenburg, 11. – 12. Oktober 2025

Siebnermärt , 28. – 30. Oktober 2025

Solothurn

Herbstmesse Solothurn, 19. – 28. September 2025

Mio Olten, 19. – 28. September 2025

St. Gallen

Chilbi Zuzwil, 23. – 24. August 2025

Chilbi Jonschwil, 05. – 07. September 2025

Herbstmarkt Rapperswil, 17. September 2025

Chilbi Bichwil, 27. – 28. September 2025

Herbstmarkt Uzwil, 26. – 27. September 2025

Olma St.Gallen, 09. – 19. Oktober 2025

Chilbi Murg, 17. – 19. Oktober 2025

Chilbi Oberuzwil 2025, 25. – 26. Oktober 2025

Jahrmarkt und Chilbi Buchs, 07. – 09. November 2025

Othmarsmarkt Wil, 18. November 2025

Bei der Olma darf die Bratwurst nicht fehlen. Bild: KEYSTONE

Tessin

PerBacco! Weinlesefest, Bellinzona, 04. – 07. September 2025

Chilbi Mendrisio, 08. – 11. November 2025

Thurgau

Wega - Die Thurgauer Messe, 25. – 29. September 2025

Uri

Kirche Bruder Klaus, 20. September 2025

Chilbi Flüelen, 26. – 28. September 2025

Chilbi Altdorf, 16. November 2025

Waadt

Erntedankfest in Lutry, 26.– 28. September 2025

Wallis

65. Foire du Valais, 26. September – 05. Oktober 2025

Kastanienfest, Fully, 11. – 12. Oktober 2025

Martinimarkt, Visp, 12. November 2025

Zug

Chilbi Unterägeri, 06. – 08. September 2025

Chilbi Risch, 07. September 2025 (voraussichtlich)

Chilbi Rotkreuz, 27. – 28. September 2025 (voraussichtlich)

Chilbi Holzhäusern, 26. Oktober 2025 (voraussichtlich)

Zürich

Chilbi Wädenswil, 23. – 25. August 2025

Chilbi Küsnacht ZH, 23. – 25. August 2025

Bülifäscht 2025, Bülach, 29. – 31. August 2025

Dorffest Geroldswil, 29. – 31. August 2025

Dorfete Weisslingen, 05. – 07. September 2025

Stadtfest Uster, 05. – 07. September 2025

Chilbi Schwamendingen, 06. – 07. September 2025

Dorfchilbi Illnau, 12. – 14. September 2025

Chilbi Mönchaltorf, 13. – 14. September 2025

Knabenschiessen in Zürich Albisgüetli, 13. – 15. September 2025

Buchser Dorffest mit grosser Chilbi, 26. – 28. September 2025

Chilbi Egg, 27. – 28. September 2025

Chilbi Stäfa, 27. – 29. September 2025

Chilbi Urdorf, 03. – 05. Oktober 2025

Chilbi Bubikon, 03. – 05. Oktober 2025

Chilbi Oetwil am See, 03. – 05. Oktober 2025

Dübendorf Herbstchilbi, 18. – 20. Oktober 2025

Herbstchilbi Affoltern am Albis, 24. – 26. Oktober 2025

Chilbi Schlieren, 07. – 10. November 2025

Deine Lieblings-Chilbi ging vergessen? Dann schreib sie uns in die Kommentare!