Start der Chilbi-Saison in der Schweiz: Die grosse Übersicht

Junge Besucher vergnuegen sich auf einer Chilbi-Bahn an der Knabenschiessen Chilbi auf dem Zuercher Albisguetli am Samstag, 13. September 2014, in Zuerich.(KEYSTONE/Ennio Leanza)
Nicht nur Kindern macht ein Chilbi-Besuch Spass.Bild: KEYSTONE

Du liebst Chilbi? Dann darfst du diese Übersicht nicht verpassen

Im Herbst steigen wieder zahlreiche Chilbis und Herbstmärkte. Damit du ja nichts verpasst, haben wir eine Übersicht zusammengestellt.
22.08.2025, 15:5822.08.2025, 15:58
Kendra Kotas
Kendra Kotas
Der Sommer neigt sich dem Ende zu und der Herbst steht vor der Tür. Das bedeutet: Knoblibrot, Zuckerwatte und ganz viel Spass auf Autoscooter, Karussell und Co. Denn: Herbstzeit ist Chilbizeit. Du kannst es kaum erwarten und kannst davon nicht genug bekommen? Dann schau in unserer grossen Übersicht, wo wann welche Chilbi oder Herbstmesse mit Chilbibetrieb in deiner Nähe steigt:

Inhaltsverzeichnis
AargauAppenzellBaselBernFreiburgGenfGlarusGraubündenJuraLuzernNeuenburgNidwaldenObwaldenSchaffhausenSchwyzSolothurnSt. GallenTessinThurgauUriWaadtWallisZugZürich

Aargau

  • Zurzifäscht, Zurzibiet, 12.–14. September 2025
  • Markt Aarauer Gewerbetreibender (MAG), 25.–28. September 2025
  • Winzerfest Döttingen, 03.–05. Oktober 2025
  • Herbstmarkt in Rheinfelden, 04.–05. Oktober 2025
  • Hela Laufenburg, 10.–12. Oktober 2025
  • Jahrmarkt in Baden, 05. November 2025
Winzerfest Döttingen
Das Winzerfest in Döttingen ist das grösste Winzerfest der Deutschschweiz.Bild: instagram/winzerfest_doettingens Profilbild winzerfest_doettingen

Appenzell

  • Stenegge Chölbi, 30. August 2025
  • Gonten Chölbi, 06. – 07. September 2025
  • Haslen Chölbi, 12. – 14. September 2025
  • Schwendner Chölbi, 14. September 2025
  • Chölbi Appenzell: 27. – 29. September 2025
  • Herisauer Jahrmarkt / Warenmarkt, 03. – 05. Oktober 2025

Basel

  • Riehen Dorffest, 05. – 07. September 2025
  • Chilbi Birsfelden, 26. – 28. September 2025
  • Herbstmesse Basel, 25. Oktober – 09. November 2025
Impressions of some fairground rides at the autumn fair in Basel, Switzerland, Wednesday, October 30, 2024. The Herbstmesse of Basel (autumn fair) looks back on a history of over 550 years, and is spr ...
Die Herbstmesse in Basel dauert rund zwei Wochen.Bild: keystone

Bern

  • Waldspitz Chilbi, 23. – 24. August 2025
  • Europaplatz Chilbi Bern, 11. – 13. September 2025
  • Dorfmärit & Chilbi, Merligen, 13. September 2025
  • Winzerfest La Neuveville, 12. – 14. September 2025
  • Spiez-Märit, 15. September 2025
  • Herbstmesse Saint-Imier, 03. Oktober 2025
  • Klosterkilbi St. Urban-Roggwil, 10. – 12. Oktober 2025
  • Zwiebelmärit Bern, 24. November 2025

Freiburg

  • Bénichon-Kilbi, 12. – 14. September 2025
  • Freiburger Mess', 17. – 27. Oktober 2025

Genf

  • Vogue de carouge, 29. – 31. August 2025

Glarus

  • Chilbi Ennenda, 05. – 07. September 2025
  • Dorfchilbi Linthal, 12. – 14. September 2025
  • Chilbi Schwanden, 26. – 27. September 2025

Graubünden

  • Herbstmarkt Landquart, 06. September 2025

Jura

  • Foire de Chaindon, 31. August – 01. September 2025

Luzern

  • Kilbi Ettiswil, 23. – 24. August 2025
  • Lozärner Määs, 04. – 09. Oktober 2025
  • Klosterkilbi St. Urban-Roggwil, 10. – 12. Oktober 2025
  • Chilbi Willisau, 18. – 20. Oktober 2025
  • Dorfchilbi Weggis, 19. Oktober 2025
  • Chestene Chilbi Greppen, 26. Oktober 2025
Luzern Herbstmesse
Die Luzerner Herbstmesse (Lozärner Määs) ist die grösste Veranstaltung der Zentralschweiz.Bild: Luzerner-Herbstmesse.ch

Neuenburg

  • Dorffest Colombier, 29. – 30. August 2025
  • Winzerfest Neuenburg, 26. – 28. September 2025

Nidwalden

  • Älperchilbi Stans, 19. Oktober 2025
  • Chilbi Hergiswil, 14. September 2025
  • Älplerchilbi Wolfenschiessen, 26. Oktober 2025

Obwalden

  • Chilbi Sarnen, 12. – 14. September 2025
  • Älplerchilbi Sarnen, 11. Oktober 2025

Schaffhausen

  • Herblinger Chilbi, 27. – 28. September 2025
  • Schaffhauser Herbstmesse, 22. – 26. Oktober 2025
  • Steiner Jahrmarkt, Stein am Rhein, 29. Oktober 2025.

Schwyz

  • Chilbi Einsiedeln, 31. August – 02. September 2025
  • Chilbi Lachen, 06. – 08. September 2025
  • Chlosterchilbi 2025, 26. – 28. September 2025
  • Steiner Chilbi, 03. – 06. Oktober 2025
  • Schwyzer Chilbi, 10. – 13. Oktober 2025
  • Chilbi Reichenburg, 11. – 12. Oktober 2025
  • Siebnermärt , 28. – 30. Oktober 2025

Solothurn

  • Herbstmesse Solothurn, 19. – 28. September 2025
  • Mio Olten, 19. – 28. September 2025

St. Gallen

  • Chilbi Zuzwil, 23. – 24. August 2025
  • Chilbi Jonschwil, 05. – 07. September 2025
  • Herbstmarkt Rapperswil, 17. September 2025
  • Chilbi Bichwil, 27. – 28. September 2025
  • Herbstmarkt Uzwil, 26. – 27. September 2025
  • Olma St.Gallen, 09. – 19. Oktober 2025
  • Chilbi Murg, 17. – 19. Oktober 2025
  • Chilbi Oberuzwil 2025, 25. – 26. Oktober 2025
  • Jahrmarkt und Chilbi Buchs, 07. – 09. November 2025
  • Othmarsmarkt Wil, 18. November 2025
ZUR JAHRESMEDIENKONFERENZ DES FLEISCH-FACHVERBANDES STELLEN WIR IHNEN AM MITTWOCH 13. APRIL 2016 FOLGENDES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG. - St. Galler Bratwuerste brutzeln an der 66. Olma, der Messe fuer ...
Bei der Olma darf die Bratwurst nicht fehlen.Bild: KEYSTONE

Tessin

  • PerBacco! Weinlesefest, Bellinzona, 04. – 07. September 2025
  • Chilbi Mendrisio, 08. – 11. November 2025

Thurgau

  • Wega - Die Thurgauer Messe, 25. – 29. September 2025

Uri

  • Kirche Bruder Klaus, 20. September 2025
  • Chilbi Flüelen, 26. – 28. September 2025
  • Chilbi Altdorf, 16. November 2025

Waadt

  • Erntedankfest in Lutry, 26.– 28. September 2025

Wallis

  • 65. Foire du Valais, 26. September – 05. Oktober 2025
  • Kastanienfest, Fully, 11. – 12. Oktober 2025
  • Martinimarkt, Visp, 12. November 2025

Zug

  • Chilbi Unterägeri, 06. – 08. September 2025
  • Chilbi Risch, 07. September 2025 (voraussichtlich)
  • Chilbi Rotkreuz, 27. – 28. September 2025 (voraussichtlich)
  • Chilbi Holzhäusern, 26. Oktober 2025 (voraussichtlich)

Zürich

  • Chilbi Wädenswil, 23. – 25. August 2025
  • Chilbi Küsnacht ZH, 23. – 25. August 2025
  • Bülifäscht 2025, Bülach, 29. – 31. August 2025
  • Dorffest Geroldswil, 29. – 31. August 2025
  • Dorfete Weisslingen, 05. – 07. September 2025
  • Stadtfest Uster, 05. – 07. September 2025
  • Chilbi Schwamendingen, 06. – 07. September 2025
  • Dorfchilbi Illnau, 12. – 14. September 2025
  • Chilbi Mönchaltorf, 13. – 14. September 2025
  • Knabenschiessen in Zürich Albisgüetli, 13. – 15. September 2025
  • Buchser Dorffest mit grosser Chilbi, 26. – 28. September 2025
  • Chilbi Egg, 27. – 28. September 2025
  • Chilbi Stäfa, 27. – 29. September 2025
  • Chilbi Urdorf, 03. – 05. Oktober 2025
  • Chilbi Bubikon, 03. – 05. Oktober 2025
  • Chilbi Oetwil am See, 03. – 05. Oktober 2025
  • Dübendorf Herbstchilbi, 18. – 20. Oktober 2025
  • Herbstchilbi Affoltern am Albis, 24. – 26. Oktober 2025
  • Chilbi Schlieren, 07. – 10. November 2025

Deine Lieblings-Chilbi ging vergessen? Dann schreib sie uns in die Kommentare!

Themen
