Aargauer Regierung ruft Notlage im Asylwesen aus

Der Kanton Aargau habe in den letzten Monaten rund 1000 zusätzliche Plätze in kantonalen Unterkünften geschaffen und darin die verfügbaren Plätze verdichtet. Die derzeit verfügbaren 650 Reserveplätze bei Kanton und Gemeinden reichten voraussichtlich nur bis Ende Februar.

Die Situation sei «angespannt», teilte die Staatskanzlei Aargau am Freitag mit. Die Anzahl der vom Bund in den letzten Wochen und Monaten dem Kanton Aargau zugewiesenen Asylsuchenden und der aktuelle Zustrom von Geflüchteten könnten mit den bestehenden Unterkunftskapazitäten nicht mehr bewältigt werden.

Der Aargauer Regierungsrat hat mit der Ausrufung der Notlage im Asylwesen die rechtliche Grundlage für zusätzliche Unterkunftsplätze geschaffen. Der Kanton will in den nächsten Wochen drei unterirdische Schutzanlagen mit 560 Plätzen in Betrieb nehmen.

Ermittler haben ein Chatsystem von Kriminellen geknackt. 3000 Nutzerprofile waren in der Schweiz aktiv. Nun kommt der erste Fall vor Gericht. Ein seltener Einblick in die Welt der «Narcos».

Jose O., ein 47 Jahre alter Kolumbianer, lebte in Basel in bescheidenen Verhältnissen. Er wohnte in einem heruntergekommenen Wohnblock hinter dem Messeturm. An den Briefkästen und bei den Klingeln hat es keine gravierten Namensschilder. Die Einträge der Vormieter werden einfach mit Klebestreifen überdeckt.