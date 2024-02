Aargauer Veterinärdienst nimmt Tierhaltern 40 vernachlässigte Katzen weg

Gesundheitlich befinden sich die Katzen gemäss Einschätzung der Fachleute des Kantons in einem akzeptablen Zustand, wie das Departement für Gesundheit und Soziales (DGS) mitteilte. Die Todesursache der Kaninchen, die in einem verdreckten Kaninchenstall lagen, werde noch abgeklärt.

Die in der Dusche platzierten Katzenklos waren völlig verdreckt. Bild: Veterinärdienst, Amt für Verbraucherschutz, Kanton Aargau

Die Kontrolle bei einem Tierhalter und einer Tierhalterin habe Anfang Februar nach einer Tierschutzmeldung stattgefunden, teilte der Kanton am Donnerstag mit. Im Kaninchenstall wurden 11 verendete Kaninchen, im Wohnhaus 40 Katzen aufgefunden, die unter schlechten hygienischen Bedingungen gehalten wurden.

Der Veterinärdienst des Kantons Aargau hat bei einer Kontrolle im Bezirk Zofingen 11 tote Kaninchen sowie 40 Katzen aufgefunden, die unter schlechten hygienischen Bedingungen gehalten wurden. Die Katzen werden nun an Tierheime abgegeben.

