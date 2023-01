Aargauer Winzer Meier rückt für Humbel in den Nationalrat nach

Ruth Humbel Bild: keystone

Der Aargauer Mitte-Politiker Andreas Meier rückt als Ersatz für die vorzeitig zurücktretende Nationalrätin Ruth Humbel in die grosse Kammer nach. Der 60-jährige Meier ist Winzer in Klingnau im Grenzbezirk Zurzach.

Er trat vor den Sommerferien aus dem Aargauer Kantonsparlament zurück und machte so Druck auf die langjährige Nationalrätin Humbel. Meier werde am 27. Februar im Nationalrat vereidigt, teilte die Mitte Aargau am Mittwoch mit.

Der Unternehmer und diplomierte Önologe ist Vizepräsident des Aargauischen Gewerbeverbandes und Verwaltungsrat von Aargau Tourismus. Er steige motiviert ins Wahljahr, lässt sich Meier in der Medienmitteilung der Kantonalpartei zitieren.

Die Mitte hatte bei den letzten Wahlen 2019 einen zweiten Sitz im Nationalrat erobert. Den Sitz gewann Parteipräsidentin Marianne Binder. Meier eroberte bei der Wahl den ersten Ersatzplatz. (aeg/sda)