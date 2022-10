Mitte-Politikerin schlägt zurück – so viel verdient Ruth Humbel wirklich

Im Gespräch mit watson wird klar, dass der stetige «Lobbyismus»-Vorwurf Humbel nahe geht und sie sich dagegen wehren will. Sie ist heute etwa eine der wenigen Bundeshauspolitikerinnen, die keiner Person einen der Zutrittsbadges fürs Parlamentsgebäude gegeben hat. Nationalrätinnen und Ständeräte können zwei solcher Bundeshaus-Ausweise verteilen, die insbesondere bei Lobbyorganisationen begehrt sind.

Wer einen Bundeshaus-Badge hat, darf in die Wandelhalle: Hier können Medienschaffende, Lobbyisten und Mitarbeiterinnen das direkte Gespräch mit Politikern suchen.

Gerade das Beispiel eines linken Lobbyisten wie Pierre-Yves Maillard erklärt, wieso sich Humbel unfair behandelt fühlt: Er wies als Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes nur ein «bezahltes Mandat» in der Höhe von 52'000 Franken aus, obwohl zu seinem Job auch ein Mandat als Präsident der gewerkschaftseigenen Bildungs- und Publikationstiftung gehört.

Auch der Vergleich mit anderen Politikerinnen und Politikern relativiert Humbels Lohn, den sie mit ausserparlamentarischen Mandaten verdient. Ihr Ratskollege Christian Wasserfallen aus der FDP gibt etwa an, mit Nebenjobs 185'000 Franken im Jahr verdient zu haben. SP-Nationalrat Pierre-Yves Maillard kassiert zusätzlich zu seinem politischen Mandat, als Gewerkschaftsboss und Kader einer Pensionskasse insgesamt rund 225'000 Franken. Diese Zahlen wurden von Wasserfallen und Maillard selbst gegenüber «Lobbywatch» oder auf der eigenen Webseite deklariert.

Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard (rechts) gab einen höheren «Lohn» durch Mandate an als Ruth Humbel.

Das ist für viele Bürgerinnen und Bürger ein sehr hohes Einkommen. Im Vergleich zur Privatwirtschaft ist das aber wenig: So betragen die Spitzensaläre der Krankenkassen-CEOs zwischen 500'000 bis 900'000 Franken, für Verwaltungsratspräsidien gibt es auch mal 320'000 Franken. Solche Jobs wären angesichts der langjährigen Karriere auch für Humbel in Greifweite gewesen.

Worüber aber an dieser Stelle gesprochen werden soll, ist das erwirtschaftete Geld als Spitzenpolitikerin und Kaderfrau im privaten Gesundheitswesen: Sie kommt im Schnitt auf rund 200'000 Franken im Jahr, wovon der Grossteil für ihr Nationalratsmandat (im Schnitt: 130'000 Franken) bezahlt wird.

Von den übrigen vier Mandaten kommen zusätzlich rund 3100 Franken hinzu. Diese Transparenz machte ausgerechnet die Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel möglich: Sie teilte watson mit, dass ihre Entschädigungen «überall nachgefragt» werden dürften, was entsprechend zu transparenten Auskünften führte.

Dasselbe gilt für ihr Mandat bei der Krankenkasse «Concordia», für welches sie in insgesamt vier Verwaltungs- oder Stiftungsräten einsitzen muss. Hinzu kommen weitere, kleinere oder mittelgrosse Mandate bei anderen Firmen, Stiftungen oder Vereinen.

Wieso das so ist, lässt sich mit ihrem Job beim Gesundheitsunternehmen «Zurzach Care» erklären: Sie ist dort nicht nur Verwaltungsrätin im Mutterkonzern, sondern auch bei vier weiteren Firmenabteilungen, die allesamt über eigene Verwaltungsratsgremien verfügen.

Vergleichsweise deshalb, weil die lange Liste an Mandaten relativiert werden muss: Humbel sitzt zwar heute in 13 Verwaltungs- oder Stiftungsräten, für die sie entweder Entschädigungen oder Spesenpauschalen ausbezahlt erhält. Nimmt man es aber ganz genau, so darf lediglich von sieben «bezahlten Mandaten» gesprochen werden.

Zurück bleibt die Verärgerung bei Humbel. Sie wird seit Jahren in Berichten und von der Gegnerschaft als «Lobbyistin» und als mächtige Vertreterin der Pharmalobby dargestellt. Verantwortlich für diesen Vorwurf war ihr beruflicher und politischer Fokus: Von 1990 bis 2008 war sie Kaderfrau beim Krankenkassenverband «Santésuisse» bzw. einer Vorgängerorganisation.

Der Ärger bei der Aargauer Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel war Anfang Woche gross. Zu Recht, wie sich mittlerweile zeigt: Sie wurde in einer Auswertung von «Lobbywatch» wegen angeblich 21 bezahlten Mandaten als Parlamentarierin mit den meisten Interessenbindungen dargestellt. Zahlreiche Medien übernahmen diese Daten – watson bezeichnete dabei Humbel als «Lobby-Queen».

Mitte-Politikerin schlägt zurück – so viel verdient Ruth Humbel wirklich

