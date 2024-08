Mutmasslicher Täter von Wohlen AG ist in behördlicher Obhut

Nach dem Tötungsdelikt vom Sonntag in Wohlen AG befindet sich der mutmassliche Täter in behördlicher Obhut. Die Staatsanwaltschaft eröffnete gegen den 40-jährigen Schweizer eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung.

Die forensische Psychiatrie in Königsfelden. Bild: wikimediacommons

Der Mann befindet sich stationär in der forensischen Psychiatrie in Königsfelden, wie Adrian Schuler, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft Aargau, am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Das am Sonntag beim Tötungsdelikt angeschossene, siebenjährige Mädchen sei nicht in Lebensgefahr. Man habe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur wenig neue Erkenntnisse zu den Hintergründen des Tötungsdelikts.

Ein 39-jähriger Pole war am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus mit einer Pistole erschossen worden. Die Kantonspolizei fand das Opfer tot im Treppenhaus auf. Der mutmassliche Täter ist im gleichen Mehrfamilienhaus wohnhaft. Die Polizei nahm den Schweizer an Ort fest. (saw/sda)