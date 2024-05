Polizei am Tatort in Zofingen AG. Bild: keystone

Messerattacke von Zofingen (AG): Frau verliert ungeborenes Baby

Am 15. Mai griff ein 43-jähriger Mann wahllos mehrere Personen in Zofingen (AG) mit einem Messer an. Sechs Personen wurden damals verletzt.

Am Donnerstag erklärte Alessandro Lombardo, der Mann eines Opfers, auf X, dass seine Frau ihr ungeborenes Kind verloren habe infolge der Verletzungen, die der Messerstecher ihr zugefügt hat.

Im Post ruft Lombardo zu Liebe, Hoffnung und Frieden auf. Unter dem Post kondolieren ihm zahlreiche Menschen. (yam)