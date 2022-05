Über die drei Vorlagen stimmt das Schweizer Stimmvolk am 15. Mai ab. Derzeit scheint keine der Abstimmungen ein Blockbuster zu werden. Gfs.bern sieht derzeit eine «leicht unterdurchschnittliche Teilnahmeabsicht», wie es in der Mitteilung heisst. Nachdem der Bundesrat und das Parlament im Februar drei von vier Abstimmungen verloren haben, sehen die Demoskopen nun eine «leichte Demobilisierung der Regierungsmisstrauischen».

Spannend ist der Verlauf der Meinungsbildung bei der Abstimmung zur umstrittenen EU-Grenzagentur Frontex. Hier hat die Zustimmung um 6 Punkte auf 69 Prozent zugenommen. Keine einzige der befragten Altersgruppen äusserte sich bei der zweiten Umfrage mehrheitlich kritisch zu der Vorlage. Bei der ersten Befragung waren hier die Jüngeren noch überwiegend im Nein-Lager. Entscheidend für die Zunahme der Zustimmung sei die Parole der SVP, sagt gfs.bern. In dieser Frage war die wählerstärkste Partei lange gespalten: An der Delegiertenversammlung hatten sich dann aber die Befürworter durchgesetzt.

Auch die am Mittwoch veröffentlichte dritte Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» zeigt, dass beim Filmgesetz alles offen ist. Zwei Wochen vor der Abstimmung hätten 45 Prozent die Vorlage abgelehnt, 52 Prozent Ja gesagt und 3 Prozent waren noch unentschieden. Im Vergleich zur letzten Welle gab es zwar eine leichte Veränderung zum Ja hin. Diese liege jedoch innerhalb der statistischen Unsicherheit, heisst es in der Mitteilung. Dagegen geniessen sowohl das Transplantationsgesetz mit 61 Prozent als auch die Abstimmung über den Frontex-Ausbau mit 64 Prozent «relativ klare Mehrheiten». Insgesamt nahmen 10'069 Personen aus der ganzen Schweiz vom 27. bis 29. April online an der Umfrage teil. Diese wurde auf den Newsportalen von «20 Minuten» und Tamedia durchgeführt. Der Fehlerbereich liegt bei 1,6 Prozentpunkten. (abi)

