Zahl der Affenpocken-Fälle in der Schweiz klettert auf über 500

Der erste gemeldete Fall von Affenpocken datiert vom 19. Mai. Nach Angaben des BAG startete die Überwachung der Krankheit am 21. Mai. Seit Mitte August veröffentlicht das Bundesamt nur noch laborbestätigte Fälle von in der Schweiz oder im Fürstentum wohnhaften Personen. (aeg/sda)

Die zentrale Beschaffung drängte sich auf, weil die Herstellerfirmen nur Staaten beliefern. Der Bund will 40'000 Dosen gezielt für den Kampf gegen die Ausbreitung der Affenpocken beschaffen. Daneben will die Armee 60'000 Impfdosen als Reserve beschaffen, die auch bei einem Ausbruch anderer Pockenviren eingesetzt werden kann.

Die weitaus am stärksten betroffene Bevölkerungsgruppe sind Männer, die mit Männern Sex haben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO konstatierte, dass die Affenpocken-Infektionen weltweit zurückgehen, wie das BAG in seiner Lagebeurteilung schreibt.

Seit einem Höhepunkt in der letzten Juli-Woche gehen die gemeldeten Fälle zurück. Die höchste Inzidenz wies in der vergangenen Woche mit 14.7 Fällen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner der Kanton Basel-Stadt auf, gefolgt von Zürich (12.7) und Genf (9.7), wie einer Grafik des Bundesamts für Gesundheit zu entnehmen ist.

Die Affenpockenfälle in der Schweiz und Liechtenstein haben am Montag die 500-er Marke durchbrochen. Wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilte, registrierte es seit der ersten meldepflichtigen Infektion mit der Krankheit bisher 502 Erkrankungen.

