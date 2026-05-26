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AHV zahlt erstmals mehr als 2,6 Millionen Altersrenten aus

AHV zahlt erstmals mehr als 2,6 Millionen Altersrenten aus

26.05.2026, 09:3926.05.2026, 09:39

Die Zahl der AHV-Rentenbeziehenden ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Insgesamt wurden 2,64 Millionen Altersrenten ausbezahlt, 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) am Dienstag mitteilte.

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Die Zahl der AHV-Rentenbeziehenden ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen.Bild: KEYSTONE

Bereits 2024 war die Zahl der Altersrentenbeziehenden um rund 1,8 Prozent beziehungsweise gut 44'000 Personen gestiegen. Heuer war es mit netto 40'400 Personen ein weniger grosser Anstieg.

Insgesamt richtete die AHV Ende 2025 rund 2,91 Millionen Renten aus, darunter auch Witwen-, Witwer- und Waisenrenten. Rund ein Drittel der Renten ging an Personen mit Wohnsitz im Ausland.

Finanziell schloss die AHV im vergangenen Jahr erneut positiv ab. Die Einnahmen überstiegen die Ausgaben um 1,8 Milliarden Franken. Unter Einbezug der Kapitalerträge resultierte ein Betriebsergebnis von 4,4 Milliarden Franken. 2024 hatte die AHV ein positives Betriebsergebnis von 5,6 Milliarden Franken erwirtschaftet. (dab/sda)

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