bedeckt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Arbeitsmarkt

Thyssenkrupp Presta baut in Schweiz und Liechtenstein bis zu 570 Jobs ab

Autozulieferer Thyssenkrupp Presta baut in Schweiz und Liechtenstein bis zu 570 Jobs ab

22.09.2025, 13:3222.09.2025, 13:32

Der Autozulieferer Thyssenkrupp Presta verringert seine Belegschaft in der Schweiz und in Liechtenstein um gut einen Viertel und streicht hunderte Stellen. Grund ist die angespannte Lage in der globalen Autoindustrie.

Corona-Schnelltest bei ThyssenKrupp in M
Bei Thyssenkrupp Presta werden Hunderte Jobs gestrichen.Bild: www.imago-images.de

Insgesamt werden in Oberegg im Kanton Appenzell Innerrhoden sowie in Eschen in Liechtenstein in den kommenden 12 Monaten bis zu 570 Arbeitsplätze wegfallen, wie die Thyssenkrupp-Tochter mit Sitz in Liechtenstein mitteilte. Eine Sprecherin bestätigte dies am Montag der Nachrichtenagentur AWP, nachdem diverse Medien darüber berichtet hatten.

Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden

Die meisten der Stellen würden in Eschen wegfallen, wo das Unternehmen 2000 Mitarbeitende beschäftigt, sagte sie weiter. Dies betreffe vor allem Verwaltungsbereiche. In der Schweiz beschäftigt Thyssenkrupp Presta aktuell noch 120 Fachkräfte. Derzeit liefen die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern.

«Die Lage ist ernst – unsere aktuellen Strukturen erlauben uns nicht, im internationalen Wettbewerb nachhaltig zu bestehen», wird Viktor Molnár, COO von Thyssenkrupp Automotive Technology und Geschäftsführer der Presta AG, in der Mitteilung zitiert. Der Stellenabbau soll die Wettbewerbsfähigkeit sichern. (dab/sda/awp)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
3
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
Meistkommentiert
1
Israel zunehmend isoliert – auch Frankreich will Palästina anerkennen
2
Charlie Kirk wird mit einer Gedenkfeier geehrt, wie es sie wohl noch nie gab
3
Eigenmietwert-Abschaffung: Befürworter glauben an Trendumkehr
4
73'000 Zuschauer: Amerikas Rechte verabschiedet sich von Charlie Kirk
5
«Das Haus ist am Brennen, doch Albert Rösti löscht es nicht»
Meistgeteilt
1
Deutschland will Prozess für Zwei-Staaten-Lösung +++ 5 Tote bei Angriff im Libanon
2
FBI-Chef Patel: Viele Theorien zu Kirk-Tod +++ Trump droht den Taliban
3
«Eastern Sentry»: Wie die Nato Russland in die Schranken weisen will
4
History Porn Teil CIX: Geschichte in 34 Wahnsinns-Bildern
5
Rappi führt Zug vor ++ SCB-Debakel bei Ajoie ++ Leader Davos schlägt auch Lugano
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
Das VBS hat die Zahlungen für Flugabwehrsysteme, die die Schweiz bei den USA bestellt hatte, ausgesetzt. Dies, weil die Lieferungen der Waffen sich weiter verzögern und die USA nicht kommunizieren.
Waffenbestellungen der Schweizer Armee sorgen jüngst vor allem für eins: Probleme. Neben dem Preis-Debakel um die neuen F-35-Jets gibt es auch Verzögerungen bei bestellten Drohnen aus Israel und den Patriot-Systemen zur Luftabwehr aus den USA. Bei letzteren wollen die USA die von Russland angegriffene Ukraine priorisieren – auf Kosten der Schweiz.
Zur Story