trüb und nass15°
DE | FR
burger
Schweiz
Arbeitsmarkt

Schweizer Arbeitsmarkt: Nominallöhne 2025 markant gestiegen

Nominallöhne 2025 laut erster Schätzung markant gestiegen

09.09.2025, 09:0509.09.2025, 09:05
Mehr «Schweiz»

Die Arbeitnehmenden in der Schweiz haben dieses Jahr im Durchschnitt eine deutliche Lohnerhöhung erhalten. Diese liegt über der voraussichtlichen Teuerung, womit unter dem Strich mehr Geld im Portemonnaie bleiben dürfte.

Die Nominallöhne dürften im laufenden Jahr laut dem Bundesamtes für Statistik (BFS) um 2,3 Prozent gestiegen sein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das BFS schätzt die Daten auf Basis von kumulierten Lohndaten.

Ökonomen sagen für das laufende Jahr eine Teuerung von 0,1 bis 0,3 Prozent voraus. Somit zeichnet sich ab, dass die Löhne im laufenden Jahr auch real steigen – also unter Einbezug der Teuerung. Die Kaufkraft nähme zu.

Bei der aktuellen Zahl zur Nominallohnentwicklung handelt es sich um eine erste Schätzung, weil das BFS die frühere Schätzung nach dem ersten Quartal eingestellt hat. Der Wert kann sich bei den weiteren Schätzungen noch ändern.

Im Jahr 2024 sind die Nominallöhne um 1,8 Prozent gestiegen, unter Einbezug der Jahresteuerung von 1,1 Prozent stiegen die Reallöhne um 0,7 Prozent. In den den beiden Vorjahren hatte hingegen real ein Lohnrückgang resultiert. (sda/awp)

Mehr zum Schweizer Arbeitsmarkt:

Neue Lohnstudie: Gender-Pay-Gap ist bei Verheirateten grösser als bei Ledigen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
55 Perfektionisten bei der Arbeit: Besser geht nicht
1 / 57
55 Perfektionisten bei der Arbeit: Besser geht nicht
Dieser Förster hat was drauf! (via boredpanda)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lehrerin arbeitete nebenbei auf TikTok als «Orgasmus-Päpstin» – jetzt wurde sie entlassen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
SRF-Comedian Büsser: «Seit diesem Shitstorm habe ich eine Schere im Kopf»
5
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
Meistkommentiert
1
Andi Zeqiri wechselt nach Polen +++ Nottingham entlässt schon den Coach
2
Europa schlägt neue Russland-Sanktionen vor +++ Lawrow: «Wir wollen keine Mauer errichten»
3
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
4
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
5
«Er schickt ‹🔥🔥🔥› irgendwelchen Influencerinnen»
Meistgeteilt
1
Neue Hauptdarsteller in der Hockey-Saga Ambri-Piotta
2
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
3
Prozess um mutmasslich verhindertes Attentat auf Trump gestartet
4
U21-Nati gewinnt Test gegen Albanien +++ Urs Kessler ist neuer Chef beim Eishockey-Verband
5
Die Schweiz hört nach Winterthur auf? Dann kennst du diese 8 Dinge nicht
Express-Tram soll ab 2030 via Margarethenstich nach Basel fahren
Das Express-Tram 17 soll ab 2030 vom Leimental via Margarethenstich nach Basel fahren. Die Regierungen beider Basel haben am Montag in einem neuen Infotram zusammen mit den beiden Transportunternehmen BLT und BVB sowie mit dem Automobilclub ACS für dieses Projekt geweibelt.
Zur Story