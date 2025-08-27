wechselnd bewölkt22°
Lohnstudie: Gender-Pay-Gap ist bei Verheirateten grösser als bei Ledigen

Frauen verdienen in der Schweiz weniger als Männer, besonders gross ist der Unterschied bei Verheirateten.
Frauen verdienen in der Schweiz weniger als Männer, besonders gross ist der Unterschied bei Verheirateten.Bild: Shutterstock

Neue Lohnstudie: Gender-Pay-Gap ist bei Verheirateten grösser als bei Ledigen

27.08.2025, 11:1827.08.2025, 11:26
Mehr «Schweiz»

Zivilstand, Elternschaft und Alter wirken sich auf die unterschiedlichen Lohnniveaus von Frauen und Männern aus: 2022 verdienten zum Beispiel verheiratete Frauen deutlich weniger als verheiratete Männer, wie der Bundesrat in einem Bericht schreibt.

Verheiratete Frauen verdienten im Jahr 2022 16 Prozent weniger als verheiratete Männer, wie dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zu entnehmen ist. Das galt für die Privatwirtschaft und für den öffentlichen Sektor. Bei Ledigen betrug diese Differenz dagegen 1,3 Prozent.

Noch grösser ist der Unterschied, wenn verheiratete Frauen Kinder haben. Während ledige kinderlose Frauen 1,9 Prozent weniger verdienten als ledige Männer ohne Kinder, lag die geschlechtsspezifische Lohndifferenz bei Verheirateten mit Kindern bei 21 Prozent.

Auch das Alter führt zu einem Lohnunterschied. Verheiratete und bis 29-jährige Frauen verdienten rund 7 Prozent weniger als verheiratete gleichaltrige Männer. Bei den 30- bis 49-Jährigen betrug der Unterschied 13 Prozent und bei ab 50-Jährigen 20 Prozent. (pre/sda)

Themen
Neue Schweizer Banknoten: Die Entwürfe sind da!
1 / 9
Neue Schweizer Banknoten: Die Entwürfe sind da!

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kommt mit der neuen Banknotenserie voran. Es liegen zwölf Entwürfe vor, zu denen nun die Meinung der Bevölkerung eingeholt wird.
TikTok-Account veröffentlicht Schweizer Lohnabrechnungen
Video: watson
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Bdtr
27.08.2025 11:28registriert Dezember 2024
Und haben sie bei dieser Statistik wieder die Erfahrung und andere Faktoren ausgeblendet?
Nicht gleiche Arbeit wird gleich bezahlt, sondern gleiche Leistung.
374
Melden
Zum Kommentar
avatar
cheeky Badger
27.08.2025 11:25registriert Juli 2015
Das überrascht nir wenig. Ledige und kinderlose Frauen haben haben gleich viel (oder mehr) Arbeitserfahrung wie ihre Kollegen. Theoretisch dürfte man hier statistisch gar keinen Gab sehen.

Jahrelange Kinderpausen wirken sich eben negativ auf die Verantwortung und auch den Lohn aus, die man im Unternehmen bekommt. Eigentlich logisch.
202
Melden
Zum Kommentar
avatar
Prinz Ipiell
27.08.2025 11:47registriert April 2022
Immer super solche Statistiken, wo einfach mal alles in eine Kübel geworfen wird, geschüttelt und geschaut was raus kommt.

Keinerlei Differenzierung, was Ausbildung, Art des Jobs, Erfahrung etc. angeht. Einfach Familienstand, Alter und Geschlecht!

Etwa so aussagekräftig, wie wenn ich einen VW Up mit einem Tesla vergleiche und Aussagen Motorenleistung mache.
204
Melden
Zum Kommentar
25
