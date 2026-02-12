Es handle sich um die höchste Lohnrunde der Branche, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Bild: keystone

50 Franken mehr pro Monat: Lidl erhöht Lohnsumme 2026 um 1,5 Prozent

Der Discounter Lidl Schweiz hat sich mit der Gewerkschaft Syna sowie dem Kaufmännischen Verband auf eine Erhöhung der Lohnsumme für seine Beschäftigten um 1,5 Prozent geeinigt. Es handle sich um die höchste Lohnrunde der Branche, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag.

Die grosse Mehrheit der Belegschaft profitiere direkt von der Lohnrunde, heisst es im Communiqué. Die Löhne in den Filialen und Warenverteilzentren werden generell angehoben, die Anpassungen auf Kaderstufe erfolgen individuell.

Konkret erhalten die Mitarbeitenden dabei mindestens 50 Franken mehr pro Monat bei einer 41-Stunden-Woche. Der Mindestlohn für ungelernte Mitarbeitende steigt demnach auf 4650 Franken (x13). Angestellte mit zwei- oder dreijähriger Ausbildung in Filiale und Lager erhalten mindestens 4700 respektive 4750 Franken brutto pro Monat. (sda/awp)