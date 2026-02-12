bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Schweiz
Arbeitsmarkt

Lidl erhöht Lohnsumme 2026 um 1,5 Prozent

IMAGE DISTRIBUTED FOR LIDL SUISSE SA FOR EDITORIAL USE ONLY - collaboratrice Lidl Suisse // Weiterer Text ueber ots und http://presseportal.ch/fr/pm/100016795/100938402 (obs/Lidl Suisse SA/Raffael Sop ...
Es handle sich um die höchste Lohnrunde der Branche, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.Bild: keystone

50 Franken mehr pro Monat: Lidl erhöht Lohnsumme 2026 um 1,5 Prozent

12.02.2026, 10:3112.02.2026, 10:31

Der Discounter Lidl Schweiz hat sich mit der Gewerkschaft Syna sowie dem Kaufmännischen Verband auf eine Erhöhung der Lohnsumme für seine Beschäftigten um 1,5 Prozent geeinigt. Es handle sich um die höchste Lohnrunde der Branche, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag.

Die grosse Mehrheit der Belegschaft profitiere direkt von der Lohnrunde, heisst es im Communiqué. Die Löhne in den Filialen und Warenverteilzentren werden generell angehoben, die Anpassungen auf Kaderstufe erfolgen individuell.

Konkret erhalten die Mitarbeitenden dabei mindestens 50 Franken mehr pro Monat bei einer 41-Stunden-Woche. Der Mindestlohn für ungelernte Mitarbeitende steigt demnach auf 4650 Franken (x13). Angestellte mit zwei- oder dreijähriger Ausbildung in Filiale und Lager erhalten mindestens 4700 respektive 4750 Franken brutto pro Monat. (sda/awp)

Mehr News aus dem Detailhandel:

Ketchup-Säckli und Kaffee-Rähmli in der EU bald verboten: So reagieren Migros und Coop
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wir essen pro Woche rund 5 Gramm Mikroplastik – so kannst du den Konsum minimieren 🧐
1 / 6
Wir essen pro Woche rund 5 Gramm Mikroplastik – so kannst du den Konsum minimieren 🧐
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Talfahrt: Schweizer Schokoladenkonsum sinkt
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
50 Franken mehr pro Monat: Lidl erhöht Lohnsumme 2026 um 1,5 Prozent
Der Discounter Lidl Schweiz hat sich mit der Gewerkschaft Syna sowie dem Kaufmännischen Verband auf eine Erhöhung der Lohnsumme für seine Beschäftigten um 1,5 Prozent geeinigt. Es handle sich um die höchste Lohnrunde der Branche, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag.
Zur Story