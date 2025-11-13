freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Arbeitswelt

Schweiz: Erwerbslosenquote springt auf höchsten Stand seit Coronakrise

Erwerbslosenquote springt auf höchsten Stand seit Coronakrise

13.11.2025, 09:4213.11.2025, 09:42

Die seit längerem schwächelnde Konjunktur hat Folgen auf dem Arbeitsmarkt. Die Erwerbslosenquote stieg im dritten Quartal erstmals seit Jahren auf über 5 Prozent. Das ist der höchste Stand seit dem Höhepunkt der Coronakrise.

Die Erwerbslosenquote gemäss der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) kam im dritten Quartal 2025 bei 5,1 Prozent zu liegen, wie aus der am Donnerstag vom Bundesamt für Statistik publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervorgeht. Sie lag damit deutlich über dem Wert des zweiten Quartals, als lediglich 4,6 Prozent gemessen wurden.

Höher lag die Quote letztmals im ersten Quartal 2021. Auf dem Höhepunkt der Coronakrise wurden damals 5,8 Prozent gemessen. Danach bildete sich die Erwerbslosigkeit deutlich zurück, wobei der Tiefstwert im Frühling 2023 mit 3,7 Prozent erreicht wurde.

Leicht tiefer als in der EU

Die IAO-Erwerbslosenquote fällt jeweils deutlich höher aus als die Arbeitslosenquote gemäss Definition des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), bei der nur gemeldete Arbeitslose berücksichtigt werden. Per Ende Oktober lag diese bei 2,9 Prozent.

Aber auch bei der ILO-Erwerbslosenquote liegt der Schweizer Wert unter jenem für die EU-Schnitt. In dieser lag die Quote im dritten Quartal bei 5,9 Prozent.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen EU-Staaten sind aber gross. Sie reicht von 2,9 Prozent in Malta bis 10,4 Prozent in Spanien. Von den grossen Nachbarländern haben Frankreich (7,6%) und Italien (5,5%) höhere Erwerbslosenquoten als die Schweiz, Deutschland mit 4,0 Prozent hingegen eine tiefere.

Rückläufige Beschäftigung

Insgesamt waren im dritten Quartal in der Schweiz 5,364 Millionen Personen erwerbstätig, das entspricht zwar einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In Vollzeitäquivalenten ging der Wert allerdings um 0,1 Prozent zurück.

Die Zahl der Erwerbslosen lag im dritten Quartal bei 261'000. Davon galten 84'000 Personen gemäss der Definition der ILO als langzeiterwerbslos (mindestens ein Jahr).

Der Anteil der Langzeiterwerbslosen an der Gesamtzahl der Erwerbslosen verringerte sich damit im Vorjahresvergleich von 33,0 auf 32,1 Prozent. Und auch die mittlere Dauer der Erwerbslosigkeit (Median) verkürzte sich von 213 auf 192 Tage. (sda/awp)

Mehr zum Arbeitsmarkt in der Schweiz:

22 Prozent der Jugendlichen sorgen sich wegen KI um berufliche Zukunft
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Tesla kollabiert in Deutschland
3
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
4
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
5
Russland baut im Eiltempo Strassenbrücke nach Nordkorea – das steckt dahinter
Meistkommentiert
1
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
2
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
3
Femizid von Rupperswil: Beschuldigter übergoss seine Frau mit heissem Öl
4
«Verrat an Millionen von Amerikanern» – bei den Demokraten fliegen die Fetzen
5
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
3
Capelas Houston schlägt Georges Wizards +++ Halbfinals und Final 2028 im Wembley
4
Ab 2026 müssen alle Wehrpflichtigen bis 40 in den Zivilschutz
5
Ambri holt einen Slowaken +++ Aus familiären Gründen: Linus Omark verlässt Lugano
So will Bernmobil bei starkem Schneefall ein Verkehrschaos verhindern
Bernmobil hat sich auf den Wintereinbruch vorbereitet: Die Stadtberner Verkehrsbetriebe setzen künftig auf einen «Enteiser» für Fahrleitungen und testen neue Winterpneus. Zudem kommen bei starkem Schneefall vermehrt Busse mit Schneeketten zum Einsatz.
Zur Story