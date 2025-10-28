freundlich10°
DE | FR
burger
Schweiz
Arbeitswelt

Sunrise erhöht Mindestlohn und gibt mehr Mutterschaftsurlaub ab 2026

Sunrise 2026 mit höherem Mindestlohn und mehr Mutterschaftsurlaub

28.10.2025, 10:3028.10.2025, 10:30

Der Telekomanbieter Sunrise hat seinen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) zusammen mit der Gewerkschaft Syndicom überarbeitet. Die neuen Regelungen sehen unter anderem einen höheren Mindestlohn und zwei Wochen mehr Mutterschaftsurlaub vor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Das Logo des Telekommunikationsunternehmens Sunrise, aufgenommen am Montag, 27. November 2023 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Der Mindestlohn steigt für Sunrise-Mitarbeiter ab 2026 um 2000 Franken.Bild: KEYSTONE

Der neue GAV tritt im Januar 2026 in Kraft. Der Mindestlohn steigt um 2000 Franken auf 59'000 Franken. Zudem erhalten Mütter künftig 20 Wochen und Väter oder das andere Elternteil acht Wochen bezahlten Urlaub. Auch der Adoptionsurlaub wird auf acht Wochen verlängert.

Mitarbeitende können zudem ihr Pensum vorübergehend reduzieren, etwa zur Familienbetreuung oder für persönliche Weiterentwicklung. Ab 58 Jahren ist ein gleitender Übergang in die Pension möglich. Sunrise will damit laut eigenen Angaben seine Position als mitarbeiterorientierte Arbeitgeberin stärken. (sda/awp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kultfilme für Halloween
1 / 12
Kultfilme für Halloween

Der Weisse Hai - 1975
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sturmjäger fiegen durch das Auge des Hurrikans «Melissa»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
2
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
3
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
4
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
5
Schweizer Töfffahrer Dettwiler nach schwerem Unfall weiter in kritischem Zustand
Meistkommentiert
1
Hamas übergibt weitere Leiche +++ Getöteter von ZDF-Partnerfirma war Hamas-Kämpfer
2
Selenskyj droht Russland mit weiteren Angriffen +++ Drohnen treffen Kiew
3
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
4
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
5
«Was ist schlimmer: Kein Sex oder schlechter Sex?»
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
Trump kokettiert mit dritter Amstzeit +++ Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot
3
Was die Töff-Szene nach dem Crash von Noah Dettwiler ärgert
4
Wildtiere machen den Tessiner Wäldern zu schaffen
5
Wetterschmöcker gegen Wettermodelle: So unterschiedlich sind die Winter-Prognosen
Kind wird in Basel durch unbekanntes Fahrzeug mittelschwer verletzt
Ein Kind ist am Samstag in Basel bei einem Verkehrsunfall mittelschwer verletzt worden. Es wurde von einem nicht näher definierten Zweiradfahrzeug angefahren, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Vater brachte das Kind ins Kinderspital.
Zur Story