Sunrise erhöht Mindestlohn und gibt mehr Mutterschaftsurlaub ab 2026

Sunrise 2026 mit höherem Mindestlohn und mehr Mutterschaftsurlaub

Der Telekomanbieter Sunrise hat seinen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) zusammen mit der Gewerkschaft Syndicom überarbeitet. Die neuen Regelungen sehen unter anderem einen höheren Mindestlohn und zwei Wochen mehr Mutterschaftsurlaub vor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Der Mindestlohn steigt für Sunrise-Mitarbeiter ab 2026 um 2000 Franken. Bild: KEYSTONE

Der neue GAV tritt im Januar 2026 in Kraft. Der Mindestlohn steigt um 2000 Franken auf 59'000 Franken. Zudem erhalten Mütter künftig 20 Wochen und Väter oder das andere Elternteil acht Wochen bezahlten Urlaub. Auch der Adoptionsurlaub wird auf acht Wochen verlängert.

Mitarbeitende können zudem ihr Pensum vorübergehend reduzieren, etwa zur Familienbetreuung oder für persönliche Weiterentwicklung. Ab 58 Jahren ist ein gleitender Übergang in die Pension möglich. Sunrise will damit laut eigenen Angaben seine Position als mitarbeiterorientierte Arbeitgeberin stärken. (sda/awp)