sonnig33°
DE | FR
burger
Schweiz
Wallis

Blatten im Wallis soll in vier Jahren wieder aufgebaut sein

Une vue aerienne montre la riviere la &quot;Lonza&quot; qui cherche son chemin dans la masse rocheuse apres l&#039;eboulement le mardi 24 juin 2025 a Blatten dans le Loetschental. Le village de Blatte ...
Ende Mai 2025 wurde Blatten von einem Felssturz fast komplett verschüttet. Bild: keystone

Blatten im Wallis soll in vier Jahren wieder aufgebaut sein

13.08.2025, 16:0513.08.2025, 16:05
Mehr «Schweiz»

Blatten im Wallis soll nach dem verheerenden Bergsturz bereits 2029 wieder stehen. Gemeindepräsident Matthias Bellwald bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch entsprechende Pläne, die er am Vorabend an einer Gemeindeversammlung vorgestellt hatte.

Mitte Juni hatten die Behörden an einer Gemeindeversammlung einen vorläufigen Fahrplan vorgestellt, nach dem das Dorf in ein bis fünf Jahren wieder aufgebaut werden soll. In den Weilern Eisten und Weissenried soll bereits im Jahr 2026 und in Fafleralp im Jahr 2027 wieder Normalität einkehren, wie es an der im Nachbardorf Wiler abgehaltenen Gemeindeversammlung weiter hiess.

In den rund zweieinhalb Monaten seit der Katastrophe sind in der Gemeinde verschiedene Bauarbeiten durchgeführt worden. So wurden eine provisorische Strasse gebaut, Hänge gesichert und Trümmer geräumt. Die Armee sammelte mit Booten das Treibholz auf dem aufgestauten See hinter dem Schuttkegel ein. Neue Wasser- und Stromleitungen werden gezogen. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gletscherabbruch in Blatten VS
1 / 37
Gletscherabbruch in Blatten VS

Der Fluss Lonza ist vom Geröll vollständig aufgefüllt worden. Das Wasser staut sich nun in einem entstandenen See auf.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zwei Monate nach dem Bergsturz in Blatten wird in die Zukunft geschaut
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
So viel kassiert YB für Athekame +++ Sichert sich Liverpool Defensiv-Doppelpack?
2
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
3
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
4
US-Regierung sieht Menschenrechte in Europa in Gefahr – Autokratien erhalten bessere Noten
5
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
Meistgeteilt
1
Europäer bestehen auf 5 Punkten +++ Russland will Bilaterales besprechen
2
UN: Hinweise auf sexuelle Gewalt von Israelis gegen Palästinenser
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Strassenbauer packt aus: «Sie motzen im Büro auf hohem Niveau, wir schuften in der Hitze»
5
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
Das gab’s noch nie: In der FDP macht eine neue Idee für das Präsidium die Runde
Eine Woche vor Ende der Bewerbungsfrist kommt Bewegung in die Partei. Ein Konkurrenzkampf zeichnet sich allerdings nicht ab.
Bis zum 20. August bleibt Freisinnigen mit Führungs­anspruch noch Zeit, um sich auf einen der wichtigsten Jobs der Schweizer Politik zu bewerben: Dann endet die Bewerbungsfrist für das Präsidium der FDP Schweiz.
Zur Story