Armee-Orientierungstag soll für Frauen obligatorisch werden

Drei vermisste Bergsteiger im Wallis tot aufgefunden

Am Sonntagmorgen sind drei vermisste Bergsteiger unterhalb des Jegigletschers in Blatten im Kanton Wallis tot aufgefunden worden. Sie galten seit Freitag als vermisst. Am Samstag wurde eine Suchaktion eingeleitet, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte.