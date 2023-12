Dieser Brigadier wird erster Staatssekretär für Sicherheitspolitik

Ursprünglich als oberster Sicherheitschef vorgesehen war der langjährige Botschafter Jean-Daniel Ruch. Wenige Wochen nach seiner Präsentation zeigte sich jedoch laut Medien, dass er erpressbar sein könnte wegen Vorwürfen in seinem Privatleben. Bundesrätin Viola Amherd musste danach einen neuen Kandidaten suchen. (sda/jaw)

Der 52-jährige Historiker und Brigadier übernimmt nach der Ernennung durch den Bundesrat am Freitag die Gesamtverantwortung für das Staatssekretariat für Sicherheitspolitik (Sepos). Er soll mit rund hundert Mitarbeitenden eine kohärente Sicherheitspolitik sicherstellen und die Sicherheit im Land stärken.

Ursache für die falsch berechneten Parteistärken nach den nationalen Wahlen bekannt

Bei den nationalen Wahlen im Oktober sind Stimmen irrtümlich mehrfach gezählt und Parteistärken falsch berechnet worden. Gemäss einer Administrativuntersuchung war ein Programmierfehler der Grund.

Nach den Wahlen am 22. Oktober hatte das Bundesamt für Statistik (BFS) fehlerhafte Zahlen zu den nationalen Parteistärken veröffentlicht und diese erst drei Tage später korrigiert. Innenminister Alain Berset gab eine Administrativuntersuchung in Auftrag. Die Ergebnisse nahm der Bundesrat am Freitag zur Kenntnis.