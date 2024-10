Das Virus wird leicht übertragen, eine Impfung existiert nicht. Bild: Shutterstock

Norovirus: 30 Armeeangehörige erkrankt

30 Armeeangehörige sind an Noroviren erkrankt und wurden zur Verhinderung einer Ausbreitung der Krankheit isoliert.

Rund 30 Angehörige der Schweizer Armee sind an Noroviren erkrankt. Zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung der Krankheit wurden die Erkrankten vom Rest der Truppe isoliert und werden medizinisch betreut.

Die Betroffenen leiden an Magen-Darm-Beschwerden, wie die Armee am Freitag mitteilte. Erkrankt seien Armeeangehörige der Sanitätsschule 42 in Airolo TI sowie der Artillerie-Abteilung 1 in Bière VD. Die zwei Infektionsschübe seien unabhängig voneinander erfolgt, sagte ein Armeesprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Symptome einer Norovirus-Erkrankung sind laut Communiqué vor allem Erbrechen, Fieber und Durchfall. Im Normalfall dauere die Erkrankung bis zu 72 Stunden und heile bei gesunden jungen Personen ohne Folgeschäden aus. Das Virus werde von Mensch zu Mensch relativ leicht übertragen. In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kasernen oder Heimen komme es immer wieder zu Ausbrüchen. (sda)