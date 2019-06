Schweiz

Neue Kampfjets: Hersteller der F-35 wirbt um Schweizer Twitter-User.



Bild: EPA US AIR FORCE

F35-Hersteller wirbt bei Schweizer Twitter-Usern – auch im Feed von GsoA-Mitgliedern 🤷

Die Schweizer Luftwaffe testet in Payerne FR die F35 des US-Flugzeugbauers Lockheed Martin. Die Amerikaner sind eine von sechs Firmen, welche sich um den Grossauftrag für die neuen Kampfjets bewerben. Sie schwingen auch bei Schweizer Twitter-Usern die Werbetrommel. Bei der Zielgenauigkeit der Werbekampagne gibt es Zweifel.

Heute zieht es Journalisten und Aviatik-Begeisterte auf den Militärflugplatz Payerne FR: Die Schweizer Luftwaffe prüft die F-35A des US-Herstellers Lockheed Martin auf Herz und Nieren. Getestet werden die Fähigkeiten der Flugzeuge und geprüft, ob die Angaben aus den eingereichten Offerten stimmen. Beim Eurofighter von Airbus, die F/A-18 Super Hornet von Boeing und dem Rafale von Dassault haben diese Tests stattgefunden, beim Gripen E von Saab stehen sie noch bevor.

Der Bundesrat will erst den Planungsbeschluss zur Beschaffung von bis zu 40 Kampfjets im Wert von sechs Milliarden dem Parlament und dem Volk vorlegen, bevor er sich mit der Entscheidung über den Flugzeugtyp beschäftigt. Dennoch bringen sich die Anbieter bereits jetzt in Stellung, um in der Öffentlichkeit für die Vorzüge ihres Kampfjets zu werben.

Parallel zu den Tests in Payerne hat Lockheed Martin deshalb auf Twitter damit begonnen, bei Schweizer Usern für seinen Kampfjet zu werben. In einem gesponserten Tweet heisst es, die F-35 erfülle die Anforderungen der Luftwaffe.

Die F-35 erfüllt die Anforderungen der Schweizer Luftwaffe an ein Kampfflugzeug zum Schutz des Schweizer Luftraums für die nächsten 50+ Jahre. #Air2030 #SchweizerArmee — F-35 Lightning II (@thef35) 6. Juni 2019

Ein Klick auf die Informationen zum gesponserten Tweet zeigt, dass dieser Twitter-Usern angezeigt wird, die über 18 Jahre alt sind und in der Schweiz befinden.

Ob eine dermassen breit gestreute Werbekampagne die richtigen Leute erreicht, darf bezweifelt werden. Auf Twitter meldete unter anderem GsoA-Mitglied Christian Althaus, er habe den gesponserten Tweet in seinem Feed angetroffen.

Wenn Targeted Advertising eines Rüstungskonzerns bei einem Mitglied der ⁦@GSoASchweiz⁩ landet. pic.twitter.com/4S58NM4GiI — Christian Althaus (@c_althaus) 6. Juni 2019

Auch Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli, dessen Partei den Kauf neuer Kampfjets ablehnt, ist Ziel der Werbekampagne geworden.

Wer hatte auch schon eine solche #Kampfjet Werbung (allenfalls auch anderer Hersteller) auf Twitter oder ggf auf Facebook / Insta gesehen?



Bitte im Kommentar erwähnen.

Idealerweise mit Screenshot. #followerpower #Air2030 pic.twitter.com/CiqQUOyGUa — Balthasar Glättli (@bglaettli) 7. Juni 2019

Eine Anfrage von watson bei Lockheed Martin über die Details zur Twitter-Werbeoffensive ist derzeit noch ausstehend. Sobald die Antwort eingetroffen ist, wird der Artikel aktualisiert.

