Im Kanton Schwyz ist erneut der Japankäfer nachgewiesen worden

Vier-Millionen-Dollar-Kleinflugzeug stürzt in Vierwaldstättersee

Im Kanton Nidwalden ist am Montagmorgen ein Kleinflugzeug bei Kehrsiten in den Vierwaldstättersee gestürzt. Dies berichtet der «Blick». Die Luzerner Polizei hat den Vorfall bestätigt. Angaben zu möglichen Opfern gibt es bislang nicht. Wie auf Bildern zu sehen ist, bildete sich nach dem Absturz ein Ölteppich im See, was auf einen Treibstoffverlust des Flugzeugs hindeutet.